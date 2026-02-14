Siguen pasando los partidos y Universidad de Chile sigue sin levantar en este 2026. Los azules ahora igualaron ante Palestino en un partido que, a pesar de su discutible final por el gol anulado a Charles Aránguiz, tuvo otra vez a un equipo laico con un rendimiento muy opaco.

El gran apuntado por este irregular andar de los universitarios está siendo Francisco Meneghini. Pese a las grandes expectativas en torno a los dirigidos por el argentino, su idea de juego todavía no se ve plasmada del todo.

Para más remate los resultados tampoco están acompañando. Entre amistosos y duelos oficiales ya suma cuatro dirigidos con dos derrotas y dos empates, en donde además destaca apenas un gol convertido y cinco recibidos.

Las tres finales que se le vienen a Meneghini en Universidad de Chile

Con este panorama bien vale pena ver el duro calendario que se le viene a la U, donde no exageramos al decir que Meneghini se jugará gran parte de su futuro en el club.

Su próximo compromiso será ante Deportes Limache el domingo 22 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Los Tomateros han tenido un buen inicio de torneo, pasándole por encima incluso a Colo Colo en su debut.

Justamente ante los albos será el siguiente duelo, en una nueva edición del Superclásico pactada para el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Esta trilogía de complejos partidos terminará otra vez ante Palestino, pero esta vez por la Copa Sudamericana el miércoles 4 de marzo las 21:30 en el Nacional. A duelo único Paqui buscará la clasificación a la fase de grupos del certamen continental.

Un calendario de compromisos bien complejos que sin duda serán una fuerte prueba para el DT argentino, quien de una u otra forma debe buscar la fórmula para elevar el nivel de su equipo.