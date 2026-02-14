Es tendencia:
Universidad de Chile

¿Se juega el puesto en U de Chile? Los tres partidos calve que se le vienen a Meneghini

El entrenador argentino sigue sin ganar al mando de los azules, algo que ya está agotando la paciencia entre los hinchas. Para más remates se viene un calendario bastante complejo donde se puede jugar mucho de su futuro en el club.

Por Patricio Echagüe

Paqui tiene por delante un calendario de partidos muy importantes en la U.
Siguen pasando los partidos y Universidad de Chile sigue sin levantar en este 2026. Los azules ahora igualaron ante Palestino en un partido que, a pesar de su discutible final por el gol anulado a Charles Aránguiz, tuvo otra vez a un equipo laico con un rendimiento muy opaco.

El gran apuntado por este irregular andar de los universitarios está siendo Francisco Meneghini. Pese a las grandes expectativas en torno a los dirigidos por el argentino, su idea de juego todavía no se ve plasmada del todo.

Para más remate los resultados tampoco están acompañando. Entre amistosos y duelos oficiales ya suma cuatro dirigidos con dos derrotas y dos empates, en donde además destaca apenas un gol convertido y cinco recibidos.

Las tres finales que se le vienen a Meneghini en Universidad de Chile

Con este panorama bien vale pena ver el duro calendario que se le viene a la U, donde no exageramos al decir que Meneghini se jugará gran parte de su futuro en el club.

Su próximo compromiso será ante Deportes Limache el domingo 22 de febrero a partir de las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Los Tomateros han tenido un buen inicio de torneo, pasándole por encima incluso a Colo Colo en su debut.

Justamente ante los albos será el siguiente duelo, en una nueva edición del Superclásico pactada para el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Esta trilogía de complejos partidos terminará otra vez ante Palestino, pero esta vez por la Copa Sudamericana el miércoles 4 de marzo las 21:30 en el Nacional. A duelo único Paqui buscará la clasificación a la fase de grupos del certamen continental.

Un calendario de compromisos bien complejos que sin duda serán una fuerte prueba para el DT argentino, quien de una u otra forma debe buscar la fórmula para elevar el nivel de su equipo.

