Universidad de Chile y Palestino protagonizaron un polémico empate 0-0 en el Estadio Municipal de La Cisterna, en el destacado duelo del viernes 13 de febrero por la fecha 3 de la Liga de Primera 2026.

El encuentro fue parejo desde el inicio, con algunas ocasiones claras de gol para ambos equipos, pero en general con poca emoción. Sin embargo, cuando el empate parecía definitivo, llegó la gran polémica de la noche.

A los 90+3’, Charles Aránguiz marcó el que era el gol del triunfo azul tras un grosero error del portero Sebastián “Zanahoria” Pérez, quien salió mal a cortar un centro del propio “Príncipe”. La U celebraba un agónico gol tras un partido para el olvido, pero la alegría duró segundos: tras la revisión del VAR, el árbitro decidió la anulación del gol por una mano previa de Matías Zaldivia en el área árabe ocurrida varios segundos atrás. El 0-0 quedó sellado entre reclamos y tensión.

Se fueron sin bañarse

El ambiente quedó caliente tras el pitazo final. Las declaraciones de Paqui y Lucas Assadi reflejaban el desconcierto azul, tanto por el juego mostrado como por el gol anulado. Pero eso no fue lo más llamativo.

De manera poca veces vista, los jugadores de Universidad de Chile no utilizaron los camarines del estadio Municipal de La Cisterna y abandonaron rápidamente el recinto, dirigiéndose al Centro Deportivo Azul para ducharse en sus propias instalaciones.

Por ahora no está claro si esta decisión refleja el malestar del plantel por el desenlace del encuentro o si estaba prevista de antemano, considerando que la distancia entre el Municipal de La Cisterna y el CDA es de poco más de 10 minutos a pie.