Su segundo partido seguido como local tendrá Colo Colo este domingo, cuando a partir de las 20:30 horas reciba a Unión La Calera en el estadio Monumental por la Liga de Primera.

Los albos llegan tras una semana un poco más tranquila, porque pese a jugar mal ante Everton en la segunda fecha, vencieron por 2-0 con los goles en el tiempo agregado de Yastin Cuevas y Javier Correa.

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, espera que su equipo levante el nivel y así afirmarse en el cargo, puesto que pese a la victoria contra los Ruleteros siguen sonando críticas para su manejo del equipo popular.

Los citados de Colo Colo ante La Calera sin Lautaro Pastrán

El Tano Ortiz dio a conocer la noche de este sábado la nómina de citados en Colo Colo para el juego ante los cementeros, donde hay una gran ausencia.

El delantero argentino-chileno Lautaro Pastrán una vez más no fue considerado por el estratega albo, y no lo incluyó en la nómina para el duelo de este domingo.

Los citados de Colo Colo ante La Calera.

El ex Liga de Quito jugó durante la semana en el amistoso ante Unión Española en el Monumental, partido en el que sufrió un duro golpe y el cuerpo técnico encabezado por Ortiz decidió que su estreno oficial en Colo Colo tiene que esperar.

La más segura formación alba ante La calera es con Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Felipe Méndez; Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero.

