Colo Colo sigue trabajando con todo para poder meterse en la parte alta de la tabla de posiciones. El Cacique entrena con la mira puesta en el importante duelo que tiene ante Unión La Calera, donde podría tener importantes novedades.

Después de vencer a Everton y del amistoso ante Unión Española, el técnico Fernando Ortiz comienza a sacar conclusiones. El DT por fin podrá contar con dos refuerzos a los que quiere ver hace rato para el encuentro.

Y es que después de lo visto en la Noche Alba, el estratega celebra el poder sumar jugadores que están llamados a tener un rol clave. Eso sí, con sólo uno de ellos con chances de ingresar desde el primer minuto.

Colo Colo suma a dos refuerzos para enfrentar al líder Unión La Calera

Colo Colo se prepara con todo para bajar a Unión La Calera de la cima de la Liga de Primera. El Cacique se juega tres puntos claves ante los Cementeros y, para conseguirlos, tendrá dos novedades.

Lautaro Pastrán se suma oficialmente a Colo Colo para el choque con Unión La Calera. Foto: Photosport.

La primera es la aparición del defensor Javier Méndez después de mucho esperarlo. El zaguero, que llegó desde Peñarol esta temporada, ya cumplió con las dos fechas de castigo que arrastraba desde Uruguay y está listo para hacer su estreno.

La noticia es celebrada entre los hinchas, quienes no están nada de conformes con lo visto en Jonathan Villagra. De hecho, todo indica de que este será el cambio que hará Fernando Ortiz, aunque a la espera de lo que pase en las últimas prácticas.

La otra novedad es que Lautaro Pastrán puede hacer su estreno oficial con Colo Colo. Si bien todavía no lo ven al 100 por ciento en lo físico, sus buenos minutos ante Unión Española dejaron en claro que tiene con qué aportar.

La idea es que el nuevo 10 albo pueda ver acción, aunque todo apunta a que lo hará desde el banquillo. Será decisión de Fernando Ortiz si lo manda a la cancha, considerando que en frente estará el líder del torneo.

Colo Colo podrá contar con todos sus refuerzos para la temporada 2026 a disposición para enfrentar a Unión La Calera. El Cacique se prepara para desafiar al puntero y así ir ganando terreno en la cima de la tabla de posiciones.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo afina los últimos detalles para lo que será un duelo clave para escalar en la tabla de posiciones. El Cacique recibe a Unión La Calera en el Estadio Monumental este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas.