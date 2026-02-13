Colo Colo logró despertar después de las dudas que mostró en el inicio de la temporada y sumó su primer triunfo oficial del 2026. El Cacique ha ido sumando confianza de la mano de sus nuevas figuras, donde hay uno que se ha transformado en un pilar: Joaquín Sosa.

El defensor uruguayo de 24 años aterrizó en el Estadio Monumental con un préstamo desde el Bologna de Italia. Su llegada tuvo un impacto inmediato, tomando una camiseta de titular que no ha soltado más.

Luego de conseguir la primera victoria del año, el zaguero va transformándose en un caudillo para el plantel del Cacique. Uno al que llegó hace ya varias semanas y no sólo por el interés que mostraron, sino que también por un hombre clave para dar el “Sí”.

Joaquín Sosa destapa al hombre que lo “llevó” a Colo Colo

La llegada de Joaquín Sosa a Colo Colo fue en un momento clave. El defensor se sumó al plantel ante las salidas de nombres como Emiliano Amor, Alan Saldivia y Sebastián Vegas, lo que lo obligó a tomar un rol protagónico de inmediato.

Joaquín Sosa contó detalles sobre su llegada a Colo Colo esta temporada. Foto: Photosport.

En conversación con De fútbol se habla así de DSports, el zaguero descartó que el no haber clasificado a una copa haya sido un problema para aceptar la propuesta. “Es verdad que este año no se pudo llegar a campeonatos internacionales pero Colo Colo te motiva, es un club nombrado y conocido en Sudamérica“.

Fue tras ello que Joaquín Sosa destapó a la persona por la que terminó llegando a Colo Colo. “Cuando se dio la oportunidad, pude hablar con un allegado mío que es Claudio Arbiza“.

El ex arquero tuvo un rol fundamental para que el defensor aceptara venir a Chile. “Me contó lo que era, significaba y movía el club. Me sedujo eso y las ganas de estar acá es parte de los dirigentes y el cuerpo técnico, que siempre es muy importante para el jugador“.

Los hinchas esperan que su arribo le permita al Eterno Campeón afirmarse en el fondo después de un centenario donde lo pasaron mal. Quedará esperar para ver si es que su compañero seguirá siendo Jonathan Villagra o si finalmente tomará camiseta de titular con Javier Méndez, quien ya cumplió su castigo.

Joaquín Sosa llegó a Colo Colo con la tarea de cubrir una zona que se vio mal en el 2025. El Cacique tiene a un nuevo pilar en su defensa, el que espera quedarse por un largo tiempo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Joaquín Sosa y Colo Colo afinan los últimos detalles para volver a la cancha a buscar tres puntos de oro. Este domingo 15 de febrero el Cacique recibe a Unión La Calera por la Liga de Primera a partir de las 20:30 horas.

