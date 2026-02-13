Una poda masiva hizo Colo Colo de cara a la temporada 2026 y en la zona donde más jugadores dejó partir fue en la defensa, que no rindió a buen nivel durante la campaña pasada.

El entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, armó una zaga nueva de cara a los nuevos desafíos y uno de los que se está afirmando en la titularidad es el uruguayo Joaquín Sosa, quien ha jugado los dos partidos que lleva la Liga de Primera.

El central charrúa no anduvo bien ante Deportes Limache, como todo el equipo albo, y luego levantó ante Everton. El zurdo asegura que está muy cómodo en Chile y cuenta que está muy a gusto en el Monumental.

Joaquín Sosa apuesta por quedarse mucho tiempo en Colo Colo

Joaquín Sosa conversó con DSports, donde le preguntaron si ve a Colo Colo como un equipo de paso para volver a Europa y lo descartó, puesto que se siente muy a gusto en Chile.

“La verdad es que yo no veo esto como un trampolín. El fútbol es muy cambiante, pasa todo muy rápido, pero yo no vengo acá para usar al club como trampolín ni mucho menos”, dijo el ex Independiente Santa Fe.

Luego, reconoció que está muy a gusto por las condiciones que encontró en Chile: “yo vengo acá a dar el máximo, a trabajar y obviamente está la opción de compra. Si me va bien, que ojalá me vaya, está la opción que me puedan comprar y bienvenido sea. Con lo poco que he estado acá me ha encantado el club y la ciudad“.

“Yo esto no lo veo como un trampolín. A mi corta edad he aprendido mucho de los cuadros que he estado, en cada lugar he aprendido cosas diferentes. El fútbol es igual, pero las prácticas cambian en los diferentes lugares que he jugado. Eso me sirvió para abrir la cabeza y crecer, no tanto como jugador sino como persona”, cerró Joaquín Sosa.

