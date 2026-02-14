Palestino logró salvar la plata recibiendo a Universidad de Chile en el Municipal de La Cisterna. Cuando parecía que los árabes perdían por culpa de un grosero error de Sebastián Pérez, el VAR los salvó por una mano previa que anuló toda la acción.

Y es que lo del Zanahoria dejó a todos impactados. De gran partido con buenas atajadas, el experimentado arquero inexplicablemente salió pésimo ante un inocente balonazo de Charles Aránguiz, calculando mal y permitiendo el gol del triunfo que al final terminó invalidándose.

Pese al mal rato y garrafal error, el meta se lo tomó con tranquilidad tras el compromiso, hablando sin problemas con prensa para admitir su equivocación y en parte tratar de explicar lo que le pasó en ese instante.

“Me confié demasiado”

Pérez declaró tras el partido en zona mixta que “quise salir antes de que Charles Aránguiz tirara el centro, pero me confié demasiado. Moraleja: nunca hay que intentar adivinar antes de”.

Una mala salida de Sebastián Pérez casi se traduce en una insólita derrota para Palestino. | Foto: Photosport.

¿Y le dijeron algo sus compañeros? Pues el arquero se limitó a decir que “en el camarín comentamos la jugada de la mano solamente, la que al final anuló el gol”.

Para cerrar adelantó el partido de unas semanas más que tendrán ante la U por la Copa Sudamericana, afirmando que “será aparte a lo que enfrentamos hoy, con un contexto diferente. Es otro tipo de campeonato y me imagino que tendrá la misma intensidad. Nos estamos preparando para poder jugar la fase de grupos”.

¿Cuándo vuelve a jugar Palestino?

Los árabes regresarán al ruedo ante Huachipato el sábado 21 de febrero a partir de las 12:00 horas en el CAP. Este compromiso será válido por la fecha 4 de la Liga de Primera 2026.

