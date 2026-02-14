Con mucha polémica finalizó el encuentro entre Palestino y Universidad de Chile en el Municipal de La Cisterna. Los azules estuvieron a nada de ganar de manera agónica, pero lamentablemente para ellos todo quedó anulado por medio del VAR.

En una determinación que de seguro será tema por varios días, el gol de Charles Aránguiz gracias a un insólito error de Sebastián Pérez fue invalidado por una mano previa de Matías Zaldivia.

A pesar de los treinta segundos entre una acción y la otra el árbitro Diego Flores, tras el llamado de Reinerio Alvarado y Diego Gamboa desde el VAR para este compromiso, optó por invalidar el agónico gol del triunfo para la U.

ver también Polémica en La Cisterna: La inédita medida que tomó la U. de Chile tras el gol anulado

Palestino se burla de Universidad de Chile por el gol anulado

Todo esto generó una notable reacción de Palestino en redes sociales, donde festinaron bastante el tanto anulado de los azules.

Por medio de un sobrio posteo en Twitter los árabes informaron el supuesto gol de la U. Sin embargo, con el correr de los minutos y la posterior anulación se mandaron un notable mensaje para celebrar.

El mensaje de Palestino tras el gol anulado de Universidad de Chile. | Foto: Captura.

Publicidad

Publicidad

Hay que destacar que a pesar del valioso empate, este no es del todo un buen resultado para los dirigidos por Cristián Muñoz. Luego de tres fechas el Tino suma apenas dos puntos y se ubica en el 13° puesto de la tabla.

ver también Tabla Liga de Primera: La U y Palestino reparten puntos y siguen lejos de la cima

El próximo partido de Palestino

Los árabes regresarán a la acción ante Huachipato el sábado 21 de febrero a partir de las 12:00 horas en el CAP. Este duelo será válido por la fecha 4 de la Liga de Primera 2026.