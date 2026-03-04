Colo Colo cayó en el Superclásico y los hinchas comienzan a sacar conclusiones respecto del inicio de la temporada 2026. El Cacique ha agarrado un funcionamiento, el que ha dejado a varios al margen, como es el caso de uno de los refuerzos para este año: Javier Méndez.

El defensor aterrizó en el Estadio Monumental después de un 2025 muy movido con la camiseta de Peñarol y apuntaba a ser uno de los pilares. Sin embargo, el cuestionado Jonathan Villagra le ganó el puesto, lo que lo tiene haciendo esfuerzos extras para convencer a Fernando Ortiz.

Este miércoles en conferencia de prensa en la Ruca uno de sus compañeros contó detalles de lo que ha sido su adaptación al plantel. Ahí reveló que es uno de los jugadores más comprometidos, al punto de ser de los primeros en llegar y de los últimos en irse.

En Colo Colo no entienden por qué Javier Méndez está cortado

La situación de Javier Méndez en Colo Colo comienza a inquietar a los hinchas. El zaguero venía para ser titular y terminó sentado en la banca, algo que no lo tiene cómodo y que quiere revertir a toda costa.

Javier Méndez llegó como estrella pero no ha jugado casi nada en Colo Colo. Foto: Photosport.

Este miércoles Joaquín Sosa habló con los medios de comunicación en el Estadio Monumental y fue consultado por su compañero, dando una categórica respuesta. “Esa pregunta es para el Tano (Fernando Ortiz) también, a Javi yo lo veo entrenando al 100 por ciento todos los días“.

Eso no fue todo, ya que el defensor remarcó que Javier Méndez tiene una actitud ejemplar para revertir su momento. “Llega temprano, se va tarde, entrena muy bien. No lo conocía, pero me llevo muy bien con él”.

De hecho, Joaquín Sosa animó a su colega a que no baje los brazos, ya que “seguramente va a llegar su momento. Ahora estoy yo, después quizás esté él con Jona”.

Finalmente y en esa misma línea, el uruguayo enfatizó en que su compañero tiene todo para ser titular en el Eterno Campeón. “Es profesional y sin duda algún partido le tocará“.

Javier Méndez entrena sin descanso para poder convencer a Fernando Ortiz en Colo Colo. El defensor espera sumar minutos pronto luego de apenas tener uno frente a O’Higgins.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Javier Méndez sigue peleando una camiseta de titular en Colo Colo para la próxima fecha del torneo. El Cacique se prepara para visitar a Audax Italiano este sábado 7 de marzo desde las 18:00 horas.

En resumen, Javier Méndez y Colo Colo…

El refuerzo “fantasma”: A pesar de llegar desde Peñarol como una de las contrataciones estelares para ser pilar en 2026, el defensor uruguayo está prácticamente “cortado” por Fernando Ortiz . Hasta ahora, solo ha sumado un minuto de juego (ante O’Higgins), perdiendo la pulseada por la titularidad frente al hoy cuestionado Jonathan Villagra.

A pesar de llegar desde Peñarol como una de las contrataciones estelares para ser pilar en 2026, el defensor uruguayo está prácticamente . Hasta ahora, solo ha sumado un minuto de juego (ante O’Higgins), perdiendo la pulseada por la titularidad frente al hoy cuestionado Jonathan Villagra. Actitud ejemplar en la interna: Su compañero Joaquín Sosa reveló que Méndez es uno de los jugadores más profesionales del plantel. Destacó que el zaguero “llega temprano, se va tarde y entrena al 100%” todos los días, demostrando un compromiso total para revertir su suplencia y convencer al cuerpo técnico.

Su compañero Joaquín Sosa reveló que Méndez es uno de los jugadores más profesionales del plantel. Destacó que el zaguero todos los días, demostrando un compromiso total para revertir su suplencia y convencer al cuerpo técnico. Presión para el “Tano” Ortiz: Las declaraciones de Sosa trasladan la responsabilidad al DT, señalando que la falta de minutos de Méndez es una decisión técnica difícil de entender dado su nivel en las prácticas. Esto suma presión sobre Ortiz, quien tras la derrota en el Superclásico es criticado por no utilizar a un refuerzo de jerarquía que está en óptimas condiciones físicas.

