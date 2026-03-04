Nicolás Peric estaba en pleno análisis del trabajo de Nicolás Córdova como DT de la selección chilena cuando dejó escapar una bombita. Fue en la edición de Pauta de Juego de este miércoles 4 de marzo. Principalmente, el panel valoraba que hubiera pruebas en los partidos amistosos.

Sobre todo por los nombres de O’Higgins que salieron como potenciales nominados a la siguiente fecha FIFA. “Si el entrenador quiere probar, está perfecto. (Omar) Carabalí y (Arnaldo) Castillo están bien para probarlos y los otros dos (Felipe Faúndez y Felipe Ogaz) están para subirse al bus ya”, apuntó el Coke Hevia.

Algo que el Loco Peric valoró positivamente. “En la necesidad de encontrar opciones, si hay dos jugadores que tienen pasitos adelantados para entrar en la nómina está perfecto”, aseguró el otrora arquero de Rangers de Talca que fue campeón en Cobresal y en Argentinos Juniors del vecino país.

Nicolás Córdova ya fue confirmado como DT de la Roja por todo este año. (Pepe Alvujar/Photosport).

Hablaron también de la extensa fecha FIFA que habrá en septiembre, que podría dar incluso para cuatro partidos amistosos. “Alguna otra sorpresita de Córdova, además de los hermanos que fue a ver a Suiza”, apuntó Hevia sobre Nils y Miguel Reichmuth.

ver también La Roja apuesta por el ADN chileno en Europa: Va por dos hermanos formados en Suiza

Nicolás Peric se la juega con que Manuel Pellegrini será el DT de la selección chilena

Mientras se hablaba de ese trabajo de la selección chilena que hace el DT Nicolás Córdova, Peric soltó su bomba. Pero antes tiró algunas ironías respecto al seguimiento de los chilenos-suizos. “¿Fue a verlos? ¿Cómo se le ocurre? Mira qué bueno”, aseguró el comentarista.

“No hablamos de cómo dirige Córdova porque después la gente dice que tiene buena prensa”, le acotó su compañero Coke Hevia. Y Peric tomó el testimonio del conductor del espacio para confirmar su teoría. “Ni siquiera estamos hablando de fútbol”, aseguró el Loco.

Y detonó el bombazo. ” Estamos hablando del trabajo que se está haciendo para dejarle a Don Manuel el, oh, se me salió”, dijo. Aunque ya había explotado el nombre: Manuel Pellegrini, quien tiene contrato vigente en el Real Betis de España hasta junio de 2027.

Manuel Pellegrini por ahora está enfocado 100 por ciento en los béticos. (Fran Santiago/Getty Images).

“Lo que está haciendo Córdova de buscar extranjeros con ascendencia chilena es un trabajo que hay que hacer. Puede que no les guste a muchos, pero son todos chilenos. Y si quieren defender a la selección, son todos chilenos. Bienvenidos”, culminó el Loco Peric. Quién sabe si el bombazo será una falsa alarma. El tiempo lo aclarará.