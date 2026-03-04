Mucho se habla en Chile de los problemas que hay para formar a buenos jugadores. La selección lo ha sufrido y Marcelo Salas hizo una reflexión al respecto.

Luego de que La Roja ganara las dos Copa América, el fútbol chileno se estancó en cuanto al surgimiento de jugadores. Cada vez hay menos representantes nacionales en las mejores ligas del planeta, lo que ha tenido como consecuencia no ir a las últimas tres Copa del Mundo.

El análisis de Marcelo Salas

En tiempos donde mucho se debate sobre el futuro de los jugadores chilenos, Marcelo Salas habló al respecto. El presidente de Deportes Temuco e ídolo de Universidad de Chile, River Plate y Lazio, explicó que los jóvenes no tienen demasiada ambición.

ver también “Es necesario el VAR”: Marcelo Salas se une a los reclamos por escándalo en la Primera B

“Envejeció la liga porque los más chicos no fueron capaces de sacarlos. Los jóvenes vienen con otra mentalidad, se conforman con menos, no compiten con el que está arriba. Hay momentos en que no hay más para buscar, cuesta mucho encontrar jugadores en Chile y casi te obliga a ir al extranjero. Al momento de armar un plantel se te achican las opciones“, indicó a Radio ADN.

“Cuesta mucho relacionarse con los jugadores. Yo en mi época escuchaba mucho, ahora vas al entrenamiento, pescan sus cosas y se van. Es un tema nuestro, de cultura. Por eso quizá nos cuesta más llegar, más madurar, tenemos unos pocos en Europa y juegan poco. Cuando te conformas con poco, cuesta más”, complementó Marcelo Salas.

Marcelo Salas es palabra autorizada en el fútbol chileno. Imagen: Photosport

Publicidad

Publicidad

El Matador debutó en Universidad de Chile y casi de inmediato, lideró al Romántico Viajero para ganar un título nacional tras 25 años. Por esta razón, sabe lo que significa asumir la responsabilidad desde temprana edad.

“La formación no es fácil, pero tampoco es fácil crear un goleador. La toma de decisiones es muy importante a nivel de fútbol joven, por sobre otras cosas. Yo le puedo enseñar a un chico a picar 10 veces al primer palo, pero después es cómo mete la cabeza, si mete borde interno o empeine, es cosa del jugador en el momento. Son decisiones de segundos”, cerró el Matador Salas.

En resumen:

Marcelo Salas señaló que la falta de ambición de los jóvenes estancó el fútbol chileno.

señaló que la falta de de los jóvenes estancó el fútbol chileno. Chile no ha clasificado a las últimas tres Copa del Mundo por falta de recambio.

por falta de recambio. La dificultad para encontrar jugadores locales obliga a los clubes a buscar refuerzos en el extranjero.

Publicidad