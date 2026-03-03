La Primera B tiene situaciones curiosas que no pasan desapercibidas. Esta vez, fue un gol con la mano lo que desató el enojo de Marcelo Salas, quien desea la presencia del VAR en la categoría.

Todo se centra en el escándalo ocurrido en el partido entre San Luis de Quillota y Curicó Unido. Los Canarios lo ganaban por 1-0, pero los Torteros llegaron a la igualdad en el minuto 64 gracias a Leandro Benegas. ¿El problema? Es que el gol fue con la mano.

La exigencia de Marcelo Salas

La repetición de la jugada es muy evidente. Luego de una serie de rebotes, el argentino nacionalizado chileno introduce el balón con su mano. Los jugadores quillotanos reclamaron con todo, pero ni el árbitro Cristián Droguett ni sus asistentes vieron la acción. El tanto fue validado y el partido terminó 1-1.

La acción volvió a poner sobre el tapete los arbitrajes en la segunda categoría del fútbol chileno. En esta división no hay presencia de VAR, lo que muchas veces permite que haya errores insólitos de los jueces sin el apoyo de la tecnología.

ver también “Error gravísimo, nuestra división…”: Humberto Suazo estalla contra la ANFP tras gol con la mano a San Luis

Marcelo Salas, presidente de Deportes Temuco, ha sido bastante crítico de este tipo de situaciones en la Primera B. Por esta razón, la leyenda de Universidad de Chile, River Plate y Lazio volvió a pedir que haya VAR en la categoría de plata del fútbol chileno.

“Lo venimos diciendo hace rato que es necesario el VAR en la serie B. Creo que es importante para toda la industria del fútbol. Contra con él y con costos bajos, sigo creyendo como el año pasado. Se puede hacer“, escribió Salas en una historia de Instagram, junto con compartir la publicación del sitio Primera B de Chile.

Publicidad

Publicidad

Imagen: Instagram

El gol de Leandro Benegas pasará a la historia entre los insólitos tantos validados en el fútbol chileno, como el gol fantasma de Luis “Chiqui” Chavarría o el de Javier Campora cuando se le cayó la bandera al juez asistente, por citar solo algunos ejemplos.

En resumen:

Leandro Benegas anotó un gol con la mano en el partido entre San Luis y Curicó .

anotó un gol con la mano en el partido entre y . El árbitro Cristián Droguett validó el tanto que decretó el empate 1-1 definitivo.

validó el tanto que decretó el empate definitivo. Marcelo Salas, presidente de Deportes Temuco, exigió públicamente la implementación del VAR en Primera B.

Publicidad