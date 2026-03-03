Polémica de aquellas en el fútbol chileno. Durante el empate final 1-1 entre San Luis y Curicó Unido, los torteros dieron la vuelta en redes sociales con un insólito y evidente gol con la mano de Leandro Benegas, el cual fue validado por el juez Cristián Droguett.

Por eso, post partido Humberto Suazo tomó la palabra y criticó con todo a la ANFP. Chupete aseguró tras su primer duelo como DT en Quillota que “uno queda triste, con el VAR las cosas hubieran cambiado. Es un error gravísimo, salió en todos lados”.

“Hay que poner cartas en el asunto, nuestra división necesita VAR, son errores constantes. No le puedo echar la culpa tampoco, tuvimos errores para cambiar el partido, así es el fútbol, quedo tranquilo por la actitud del equipo”, partió diciendo.

Humberto Suazo le avisa a la ANFP por el arbitraje

Post partido, Humberto Suazo no se guardó nada y en su rol de DT le cantó clarita a la ANFP y el arbitraje sus verdades. Ahí la consigna es clara: la Primera B necesita con urgencia el VAR.

Tweet placeholder

“Esos errores no pueden pasar, la mano fue clara. Hay cosas que hay que mejorar… Son errores que ya vienen constantemente en cada partido”, criticó Chupete en Quillota.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, el DT de San Luis llamó a Quilín con directo mensaje diciendo que “es importante que se tomen cartas en el asunto y que el VAR se integre a la división”.

ver también Tras firmar en la U: el nuevo presente de las hijas de Humberto Suazo

San Luis de Quillota tiene un punto en dos partidos, con pálido comienzo de torneo en la Primera B. Es más, ante Curicó Unido perdieron un penal en el último minuto, dejando escapar la victoria sobre el final.

En resumen:

El árbitro Cristián Droguett validó un gol con la mano de Leandro Benegas .

validó un gol con la mano de . Humberto Suazo debutó de local como DT de San Luis en el empate 1-1 ante Curicó.

debutó de local como DT de en el empate 1-1 ante Curicó. San Luis suma un punto en dos partidos disputados en el torneo de Primera B

Publicidad