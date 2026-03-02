Desató la furia de Humberto Suazo: el increíble gol con la mano que sufre San Luis

La Primera B protagoniza una nueva polémica en la segunda fecha del campeonato. Ahora la decisión del árbitro Cristián Droguett fue determinante en el resultado entre San Luis y Curicó Unido.

Los locales abrieron el marcador con tanto de Fabián Pastenes. El elenco de Humberto Suazo mostró su poderío en el sintético del Estadio Lucio Fariña.

ver también Tras firmar en la U: el nuevo presente de las hijas de Humberto Suazo

Sin embargo, en el complemento Curicó Unido llegó al empate con tanto de Leandro Benegas. El ex Colo Colo sacó a relucir su olfato goleador y marcó la igualdad para los torteros.

Pero el tanto del goleador fue de inmediato cuestionado por el cuerpo técnico de San Luis. Esto porque acusaron una mano en la definición. Lo que en primera instancia pasó desapercibido hasta para la transmisión de TNT Sports.

La mano en el gol de Leandro Benegas

Así fue hasta la revisión del tanto de Curicó Unido. Es que el rebote en el área fue conectado por Leandro Benegas pero por su brazo derecho. Lo que desató el enojo de Humberto Suazo.

ver también El anticipo de un desastre para Rangers en la Primera B: “Se pierde una marca por jugar con un aro”

“Le pega con la mano. Después del remate de Fernández lo hace con la mano. En ofensiva no hay intensiones, es una mano y que termina en gol”, agregó Leo Burgueño sorprendido por la decisión arbitrar de cobrar el tanto.

Publicidad

Publicidad

Es que el juez Droguett estaba de frente a la jugada y aún así validó el gol. Lo que desató el enojo de Humberto Suazo que reclamó airadamente que los asistentes alertaran al pito central.

Cabe consignar que en la Primera B no se utiliza el VAR por su alto costo. Ahora lo que se postula es un tipo de revisión como se implementó en el Mundial Sub 20, aunque todavía no hay fecha exacta de su aparición.