Este domingo comienza el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el evento artístico-musical más importante del país y que de vez en cuando nos deja algunas “joyitas” vinculadas con el fútbol. La edición 2026 no será la excepción.

Más allá de la presencia de periodistas deportivos como candidatos a Rey, o bandas ligadas a clubes como Universidad de Chile, como el caso de los argentinos Ke Personajes, en la presentación de la Competencia Internacional se vivió un momento de culto.

Fue en la presentación oficial de los participantes ante los medios de comunicación acreditados al Festival de Viña 2026, en el Hotel Sheraton, donde uno de ellos apareció nada menos que con la camiseta de Colo Colo, y no cualquiera, sino la de Humberto Suazo hace exactos 20 años, en 2006.

Competidor en Viña 2026 rinde tributo a Humberto Suazo

El responsable de tamaña acción fue Moisés Tamayo, integrante de la banda Trex, que representará a México en la Ciudad Jardín con la canción “La Ruta Correcta“, quien no tuvo mejor idea que mostrarse con esta pieza de culto para los futboleros.

De inmediato el artista azteca llamó la atención de la prensa acreditada en Viña 2026 al presentarse con la camiseta de “Chupete” y el número 26 en las espaldas con la que ganó tres de los cuatro títulos de la era Claudio Borghi, y fue finalista de la Copa Sudamericana.

¿Por qué lo hizo? Moisés conversó con los micrófonos de RedGol y si bien reconoció que es hincha de las Chivas, sabe la historia que dejó Suazo en su paso por ese país. “Fue uno de los mejores que jugó en la Liga MX y como sabemos que es ídolo aquí…”, indicó el artista para volver a mostrar esta joyita.

¿Cuándo se desarrolla el evento?

La 65° edición del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, se llevará a cabo entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero, en el anfiteatro de la Quinta Vergara, en la Ciudad Jardín.