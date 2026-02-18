La banda argentina de cumbia Ke Personajes se prepara para ser protagonista del Festival de Viña del Mar 2026, donde se presentarán el miércoles 25 de febrero en la Quinta Vergara.

Pero los trasandinos ya están calentando motores con el cariño que van a recibir en Chile, especialmente de los hinchas de Universidad de Chile, con quienes se ha dado una conexión especial desde el primer día.

Así también lo hicieron saber en su última visita en el Carnaval de Gran Canaria, donde sorpresivamente fueron cruzados por unos bullangueros que siempre los reciben con los brazos abiertos.

Fue Guille, el capo del bar Mr. Búho en esa localidad, quienes fueron nuevamente al encuentro de la banda argentita, donde les llevaron algunos regalitos de su bar azul para el recuerdo de la banda, lo que compartieron en redes sociales.

El lindo recibimiento a Ke Personajes.

Ke Personajes fueron recibillos por bullangueros en Gran Canaria

Uno de los grandes show que tendrá la edición 2026 del Festival de Viña del Mar tendrá como protagonistas al grupo Ke Personajes, quienes ya han visitado en varias oportunidades el país, incluso ya han tocado en la Quinta Vergara.

Pero fue a muchos kilómetros de distancia donde les hicieron el primer aguante antes de presentarse ante el monstruo de Viña del Mar, con un especial grupo de hinchas de la U que viven y sueñan en Canarias.

Con poleras y otros engañitos, pudieron compartir con Emanuel Noir y la banda, con quienes ya se habían encontrado tiempo atrás y siempre han sido bien recibidos.

