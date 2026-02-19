Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Con Mauricio Isla a la cabeza: los 5 cracks que buscan un milagro en el mercado de fichajes

Este jueves cierra el libro de pases de la Liga de Primera y varios jugadores con pasado están a la espera de firmar un contrato postrero.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Mauricio Isla todavía no encuentra equipo.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTMauricio Isla todavía no encuentra equipo.

Lo único que no perdona es el tiempo y se le está acabando a los jugadores libres en la Liga de Primera, puesto que este jueves 19 de febrero cierra el libro de pases del fútbol chileno.

Las bases del torneo nacional dicen que el periodo para contratar jugadores para la primera parte del año cierra un día antes del inicio de la cuarta fecha, es decir, hoy, puesto que este viernes arranca una nueva jornada.

La mayoría de los equipos ya está totalmente armado y no buscan futbolistas, por lo que quienes están sin club esperan de forma desesperada un llamado de última hora para encontrar trabajo.

Nicolás Peric esboza el retiro de un querido referente de la selección chilena: “No juega más…”

ver también

Nicolás Peric esboza el retiro de un querido referente de la selección chilena: “No juega más…”

Las 5 figuras que esperan encontrar equipo el último día

Este jueves es un día clave para los representantes, y hay cinco grandes estrellas del fútbol chileno, con pasado en equipos grandes, que esperan encontrar una opción postrera.

El jugador más experimentado que está buscando club es Mauricio Isla, quien tras su salida de Colo Colo no ha encontrado nada. El Huaso sonó en Everton, pero su ex compañero en el Cacique, Óscar Opazo, se quedó con la plaza.

Joan Cruz no tiene equipo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Joan Cruz no tiene equipo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Publicidad

Hay otros tres jugadores con experiencia y con pasos en el estadio Monumental que están totalmente libres y se ve difícil que lleguen a un club. Matías Moya, que en 2025 jugó poco y nada en Deportes Iquique; el goleador Carlos Muñoz; y el volante ofensivo Joan Cruz, que decidió irse joven del Monumental y la está pesando, están sin equipo.

Cierra la lista de ilustres sin equipo el defensor con pasado en Universidad de Chile, donde incluso fue capitán, Luis Casanova, quien viene de descender con Iquique.

Hay muchos jugadores más que están en calidad de libres y esperan un llamado este jueves, para unirse a última hora a un equipo de la Liga de Primera. Si ello no ocurre, les queda la opción de la Liga de Ascenso, que aún tiene su mercado abierto.

Publicidad
Definitivo: Colo Colo toma una decisión final sobre su último fichaje tras reunión de Blanco y Negro

ver también

Definitivo: Colo Colo toma una decisión final sobre su último fichaje tras reunión de Blanco y Negro

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

Lee también
La U le advierte a Paqui: "Una semana saca técnico"
U de Chile

La U le advierte a Paqui: "Una semana saca técnico"

Pinilla le cuenta la firme a Rivero por su operación en la U
U de Chile

Pinilla le cuenta la firme a Rivero por su operación en la U

Los sorpresivos montos detrás de la salida de Zavala de Colo Colo
Colo Colo

Los sorpresivos montos detrás de la salida de Zavala de Colo Colo

Apuestas al ganador del Mundial 2026: pronósticos y análisis
Apuestas

Apuestas al ganador del Mundial 2026: pronósticos y análisis

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo