Con Mauricio Isla a la cabeza: los 5 cracks que buscan un milagro en el mercado de fichajes

Lo único que no perdona es el tiempo y se le está acabando a los jugadores libres en la Liga de Primera, puesto que este jueves 19 de febrero cierra el libro de pases del fútbol chileno.

Las bases del torneo nacional dicen que el periodo para contratar jugadores para la primera parte del año cierra un día antes del inicio de la cuarta fecha, es decir, hoy, puesto que este viernes arranca una nueva jornada.

La mayoría de los equipos ya está totalmente armado y no buscan futbolistas, por lo que quienes están sin club esperan de forma desesperada un llamado de última hora para encontrar trabajo.

Las 5 figuras que esperan encontrar equipo el último día

Este jueves es un día clave para los representantes, y hay cinco grandes estrellas del fútbol chileno, con pasado en equipos grandes, que esperan encontrar una opción postrera.

El jugador más experimentado que está buscando club es Mauricio Isla, quien tras su salida de Colo Colo no ha encontrado nada. El Huaso sonó en Everton, pero su ex compañero en el Cacique, Óscar Opazo, se quedó con la plaza.

Joan Cruz no tiene equipo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Hay otros tres jugadores con experiencia y con pasos en el estadio Monumental que están totalmente libres y se ve difícil que lleguen a un club. Matías Moya, que en 2025 jugó poco y nada en Deportes Iquique; el goleador Carlos Muñoz; y el volante ofensivo Joan Cruz, que decidió irse joven del Monumental y la está pesando, están sin equipo.

Cierra la lista de ilustres sin equipo el defensor con pasado en Universidad de Chile, donde incluso fue capitán, Luis Casanova, quien viene de descender con Iquique.

Hay muchos jugadores más que están en calidad de libres y esperan un llamado este jueves, para unirse a última hora a un equipo de la Liga de Primera. Si ello no ocurre, les queda la opción de la Liga de Ascenso, que aún tiene su mercado abierto.

