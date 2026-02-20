Colo Colo tuvo su última práctica previo al partido con O’Higgins y afina detalles para ir a buscar los tres puntos. El Cacique quiere seguir por la senda del triunfo y, para conseguirlo, puede tener una importante novedad en sus filas: Lautaro Pastrán.

El nuevo 10 del Eterno Campeón ha tenido una larga adaptación, quedando al margen de los anteriores encuentros pese a sumar minutos en el amistoso con Unión Española. Frente a los Hispanos el extremo argentino-chileno mostró cosas que encandilaron a los hinchas, pero desde entonces estuvo trabajando en su puesta a punto.

Este viernes en conferencia de prensa, Fernando Ortiz decidió sacar la voz y aclarar si es que tiene opciones de ver acción contra O’Higgins. Y, para su suerte, el técnico ya lo ve en condiciones de sumarse a la Liga de Primera.

Lautaro Pastrán está listo para debutar oficialmente en Colo Colo

Después de semanas de espera, finalmente ha llegado el momento para Lautaro Pastrán. El 10 de Colo Colo terminó su preparación y está listo para sumar sus primeros minutos oficiales de la temporada 2026.

Lautaro Pastrán finalmente será convocado para hacer su debut oficial con Colo Colo. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa este viernes y explicó qué era lo que estaba pasando con el extremo. “Desde el momento que firmó con nosotros, venía de una inactividad prolongada. Al no tener pretemporada ni el estado físico que queremos, el tiempo se extendió. Consideramos que es necesario el estado físico“.

“Hoy sí está convocado”, remarcó el DT albo sobre Lautaro Pastrán. “Tiene características diferentes, es desequilibrante y ojalá se pueda adaptar rápido al equipo“.

“Reúne las condiciones para hacerlo, tendrá que aprovechar los momentos que considere que pueda entrar o iniciar. Está en un grande y debe rendir todos los fines de semana“, añadió.

Consultado por la formación y si encontró el equipo en Colo Colo, Fernando Ortiz fue claro. “La base creo que un poco está, pueden modificar algunos nombres. De lo visto en las tres fechas, más o menos hay un porcentaje que está repitiendo en la alineación“.

“No va a salir de esos nombres si no sucede nada raro como decisiones, lesiones o expulsiones. Estamos identificando nombres que se ganan el lugar en el entrenamiento“, sentenció.

De esta forma, Lautaro Pastrán comienza a pelear una camiseta de titular en Colo Colo. El Cacique por fin podrá ver a su 10 en la cancha y ruegan que les ayuda a seguir peleando en la parte alta del torneo.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Lautaro Pastrán está listo para hacer su debut oficial con Colo Colo enfrentando a O’Higgins. El Cacique visita a los Celestes este sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas en El Teniente de Rancagua.

