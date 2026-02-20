ver también ¿Palo directo? El gesto que marcó la última reunión de directorio en Colo Colo

En Colo Colo le bajaron el pulgar a un séptimo refuerzo, pero no por eso dejó de hacer noticia en el mercado de fichajes del fútbol chileno. En el último día, el Cacique tuvo varias salidas y hubo una que, hace unos días, nadie pensó.

Luego de la ola de bajas que sufrió Fernando Ortiz, en el Estadio Monumental esperaban encontrar soluciones en los jugadores que regresaron de préstamo. De hecho, uno de ellos estaba apuntado a tomar el lugar de Vicente Pizarro, pero finalmente terminó saliendo otra vez.

Cuando no quedaba nada para que se cerrara el libro, en el Cacique tuvieron una despedida más. Pero esta no fue una cualquiera, sino que fue de una figura que volvió hace semanas y ahora regresa al club desde donde se había ido.

Lucas Soto otra vez deja Colo Colo para volver a Everton

Si bien pensaba que su futuro estaría en Colo Colo, lo cierto es que no cambiará mucho. Lucas Soto no fue considerado en el Cacique y regresa a un viejo amor: Everton.

El mediocampista jugó la última temporada con los Ruleteros y regresó a inicios del 2026 al Estadio Monumental para pelear por una oportunidad. La salida de Vicente Pizarro parecía dejarle la pista lista, pero lo cierto es que no lo pescaron ni en bajada.

Este jueves en el cierre del mercado, Everton anunció el regreso de Lucas Soto a sus filas para esta temporada. Los Ruleteros incluso bromearon con el caso, recibiéndolo con un “¡Bienvenido de regreso al más grande de la región, Lucas!“.

“El versátil jugador chileno Lucas Soto Olivares (22 años) retorna para vestir nuevamente la camiseta Oro & Cielo y sumarse a los desafíos de la temporada 2026 (…) El jugador llega a préstamo desde Colo-Colo, regresando con más experiencia y compromiso para aportar al equipo en este nuevo desafío“, añadieron.

La situación deja al Eterno Campeón sin una figura en un puesto donde llegó Álvaro Madrid, también desde los Ruleteros. Una movida con la que esperan cubrir el adiós de uno de sus referentes como lo fue Vicente Pizarro en los últimos años.

Lucas Soto se va nuevamente de Colo Colo y regresa a Everton para seguir con su carrera. El Cacique deja partir a uno de sus canteranos para así darle los minutos que no iba a tener con Fernando Ortiz.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Soto en 2025?

Lucas Soto deja otra vez Colo Colo para regresar a Everton, donde en la temporada 2025 logró disputar un total de 23 partidos oficiales. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 1.646 minutos dentro de la cancha.