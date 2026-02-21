Universidad de Chile se prepara para un duelo clave este fin de semana, enfrentándose a a Deportes Limache en el Estadio Nacional por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026.

Loa azules aún no logran ganar bajo la conducción de Francisco Meneghini, por lo que sumar de a tres se vuelve fundamental para aliviar la presión que rodea al plantel. Más aún considerando que se aproxima el Superclásico frente a Colo Colo en el Monumental, un escenario que exige llegar con confianza y buen rendimiento como respaldo.

¿Dónde ver a la U. de Chile vs. Limache EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Deportes Limache juegan este domingo 22 de febrero, desde las 20:30 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la cuarta fecha de la Liga de Primera.

El partido entre Azules y Cerverceros, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Probable formación U. de Chile vs. Limache

Los azules saldrían a la cancha con Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Javier Altamirano, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; y Lucas Assadi en mediocampo; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas en el ataque.

Así va la tabla de posiciones Liga de Primera 2026