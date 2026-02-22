Universidad Católica logró el batacazo de la fecha 4 de la Liga de Primera. El elenco de Daniel Garnero superó por 3-1 a Coquimbo Unido en el Claro Arena y vuelve a meterse en la lucha por el campeonato. Triunfo que además fue la gran revancha tras la Supercopa que dejaron escapar en tanda de penales ante los piratas.

Con goles de Justo Giani (35’) y doblete de Fernando Zampedri (48’ y 70’ de penal), los cruzados se repusieron a la temprana anotación de Alejandro Camargo (19’) y volvieron a los triunfos. Lo que dejó atrás la preocupante presentación ante Cobresal.

Sin embargo, el que no pasó el examen fue Matías Palavecino. Pese al triunfo, el volante creativo que fue elegido entre los mejores del 2025 no logró mostrar todo su potencial y quedó al debe ante su ex equipo. Incluso la expulsión de Juan Cornejo en el minuto 58 complicó aún más su presente.

Es que a pesar de la superioridad de jugadores, Palavecino no logró mostrar todo su nivel y no pudo gravitar en el juego. Incluso terminó discutiendo con sus excompañeros en más de una ocasión. A tal punto que se ganó tarjeta amarilla en el 75’ y dos minutos más tarde fue reemplazado por Jhojan Valencia.

Lo que molestó al trasandino que finalmente salió de la cancha sin cruzar miradas con Daniel Garenero. A su vez, la actitud del “10” molestó bastante entre los hinchas que todavía esperan su despegue definitivo.

Palavecino aún no logra convencer en la UC y sufre con los cuestionamientos.

Postura que replicó un histórico de la franja como Jorge Aravena. El “Mortero” abordó el presente del refuerzo y recalcó a Redgol que todavía está al debe. “Palavecino sigue sin convencer”, lanzó fuerte y claro. Por lo que enfatizó que tiene tarea pendiente.

“Un refuerzo extranjero tiene que marcar diferencias ahora ya. No puede tener una adaptación”, aseguró. Pese a ello, para Aravena, Universidad Católica dio un paso importante al bajar al actual campeón del fútbol chileno. “Después de este partido la UC es candidata y se puede ilusionar con el campeonato”, sentenció.

¿Cuándo juega la UC?

Ahora Universidad Católica tendrá dos salidas de palabras mayores. Primero a Ñublense el próximo 1 de marzo en el Estadio Nelson Oyarzún y luego el 7/3 a O’Higgins en el Estadio El Teniente.

“El equipo lo bueno es que reacciona, no podemos todavía pegar primero, pero la reacción es muy buena. Estoy totalmente convencido que fuimos justos ganadores, a lo largo de los 90 minutos fuimos el equipo que mejor controló el juego y el que más goles hizo. Ahora el objetivo es poder mantener y mejorar estos rendimientos”, enfatizó Daniel Garnero tras el triunfo ante los piratas y de cara a los duelos que se avecinan.