Justo Giani es el refuerzo que mejor impresión causó durante sus primeros partidos en la UC. El argentino mostró muchas condiciones técnicas y también relativa facilidad para marcar goles. De hecho, el trasandino fue quien anotó el primer tanto de los Cruzados ante Deportes La Serena.

En ese contexto, Giani fue consultado en una conferencia de prensa por su adaptación a la Católica. Por ejemplo, agradeció la colaboración de Fernando Zampedri, capitán y goleador histórico de la institución. “Desde que llegué al club, Fer me ayudó mucho”, reconoció el ex Aldosivi.

“Y es alguien que si lo dejas en el área, la manda a guardar. Por algo es el goleador. A medida que vamos pasando los partidos nos conocemos más y eso es un plus”, complementó Giani, quien tiene 26 años y también jugó en Newell’s, Quilmes, Patronato y Atlético Tucumán.

Así celebró Justo Giani ante Huachipato en la Supercopa. También le anotó a Deportes La Serena en la primera fecha liguera. (Andrés Piña/Photosport).

A Giani también le consultaron sobre Matías Palavecino, otro de los refuerzos que confirmaron en la Franja. El argentino llegó desde Coquimbo Unido y el inicio en la precordillera ha sido algo dubitativo. “Lo mismo con Mati. La verdad es que lo fui conociendo acá”, dijo el talentoso trasandino sobre su compañero.

Matías Palavecino fue amonestado por Piero Maza en La Portada. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Vamos conociéndonos de poco, entendiendo los movimientos de sus compañeros. Sé que Mati la agarra y quizá lo mejor no es ir a buscarla al pie porque te puede dejar mano a mano con la calidad que tiene”, detalló Justo Giani. Seguramente, parte de lo que ha trabajado el plantel de Daniel Garnero en el aspecto ofensivo.

Justo Giani, el refuerzo de la UC que respalda a Matías Palavecino

Para Justo Giani, un refuerzo que ha mostrado buen nivel en su inicio por la UC, es cuestión de tiempo para que el equipo mejore. Quizá tenga que ver con la falta de amistosos formales del equipo de Garnero, que recién con la Supercopa empezó a tener rodaje futbolístico.

“Debemos entender qué característica distinta tiene cada jugador. De a poco nos iremos entendiendo más y ojalá sea para beneficio del equipo”, sentenció Giani, quien además se mostró abierto para jugar en cualquier posición de volante ofensivo que decida el DT, incluido cargado a la banda.

Así celebró Justo Giani su gol a La Serena. (Dragomir Yankovic/Photosport).

Por lo pronto, el ex entrenador de la selección paraguaya debe pulir detalles para la 2° fecha, donde la UC será local ante Deportes Concepción en el Claro Arena el 8 de febrero a contar de las 20:30 horas.

