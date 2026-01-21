Universidad Católica y Colo Colo aún no se deben enfrentar, pero inician la temporada 2026 del fútbol chileno con una llamativa polémica que por ahora se lucha en redes sociales. Desde La Franja salieron al cruce del Cacique para reclamar el “derecho de autor” del apodo de Fernando Zampedri.

Para poner en contexto, el pasado domingo Colo Colo cayó contra Alianza Lima en el amistoso disputado en el marco de la Serie Río de La Plata. Los dos goles albos fueron de Javier Correa.

En redes sociales, Colo Colo compartió el video con el “doblete del Toro”, lo que generó molestias y contrariedad en los mismos hinchas del Cacique. En específico, alegaron que Correa no está identificado con ese apodo, que además ya está relacionado con Zampedri.

ver también Mario Lepe se burla de Rafael Olarra tras noche goleadora de Fernando Zampedri: “Le tapó la boca”

UC: El Toro es cruzado

Y la UC no dejó pasar la oportunidad… La Católica se estrenó con remontada y triunfo por 2-4 contra Huachipato, con dos goles de Fernando Zampedri, por las inéditas semifinales de la Supercopa de Chile.

Tweet placeholder

También en redes sociales, la Católica compartió el festejo de Zampedri con un claro dardo a Colo Colo: “Toro hay uno solo y es de Los Cruzados“, lanzó irónica la UC.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que este pasado 2025 Fernando Zampedri logró convertirse en hexagoleador del campeonato nacional. El Toro se ha llevado el botín de oro consecutivamente como el máximo goleador desde 2020.

Tweet placeholder

Cabe recordar que desde 2024 Javier Correa ha marcado 22 goles en 52 partidos con Colo Colo. Zampedri en tanto registra 226 duelos con la UC y 141 goles desde 2020.

Publicidad

Publicidad