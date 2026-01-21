Colo Colo sigue haciendo noticia en este mercado de fichajes y no solo por la más que segura venta de Lucas Cepeda. El Cacique busca un nuevo arquero ante la petición de Fernando Ortiz y ya son varios los nombres que han dado vuelta por el Monumental.

Uno de ellos es el de Sebastián Pérez, arquero de 35 años que en el 2025 atajó en Palestino y que en los llamados equipos grandes tiene experiencia atajando en Universidad Católica.

Pese a este antecedente de haber jugado en uno de los clásicos en el Cacique, dentro del medio hay confianza en que el “Zanahoria” puede ser un aporte en el puesto para los albos, sobre todo como una buena competencia para Fernando de Paul, algo que busca Ortiz.

Aprueban el arribo de Sebastián Pérez a Colo Colo

En esa línea se encuentra la periodista Pamela Cordero, quien su calidad de comentarista en ADN Radio aseguró que “Sebastián Pérez es un muy buen arquero. Tiene condiciones técnicas y se nota que desde su base está muy bien entrenado”.

Sebastián Pérez viene de un 2025 aceptable con Palestino. ¿Será Colo Colo su próximo destino? | Foto: Photosport.

“Es rápido en el achique, aunque en Colo Colo, en un equipo grande, deberá jugar con la distancia. Tendrá que salir del área y la lejanía de por lo menos diez metros de sus defensas centrales”, agregó.

Para cerrar la comunicadora que enfática en decir que “me parece que el Zanahoria es uno de los más arqueros subvalorados del fútbol chileno”.

Los números de Sebastián Pérez en el 2025

En la pasada temporada el Zanahoria jugó un total de 41 partidos en el arco de Palestino, siendo 27 por la Liga de Primera, nueve en la Copa Sudamericana y cinco en la Copa Chile. En ellos recibió 56 goles y entregó en nueve ocasiones su portería imbatida.