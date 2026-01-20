Colo Colo está viviendo momentos claves en la conformación de su plantel 2026. Lucas Cepeda tendría las horas contadas en el club, ya que por fin está sobre la mesa una oferta concreta para partir al fútbol español en este mercado de fichajes.

Hablamos del Elche, elenco que quiere llevarse al formado en Santiago Wanderers y que obligó a la dirigencia del Cacique a tener que reunirse este día jueves para analizar la propuesta.

Esta partida podría facilitar el arribo de un nuevo arquero al club, algo que hace rato está esperando Fernando Ortiz. Y ojo, que si consideramos el club y la agencia que controla a Cepeda, el trámite se agilizaría bastante.

El nuevo arquero que toma fuerza en Colo Colo

En las últimas hora trascendió que Matías Dituro es uno de los nombres que maneja el Cacique para el puesto de guardameta. El argentino nacionalizado chileno actualmente ataja en el Elche de España, mismo club que curiosamente viene por Cepeda.

Matías Dituro es uno de los nombres que Colo Colo maneja para el arco en este mercado. | Foto: Getty Images.

Según información entregada por Directv Sports, tanto el delantero como el arquero son controlados por Vibra Fútbol, la empresa de representación que pertenece a Fernando Felicevich.

La ecuación calza casi perfecto, ya que hablamos de un meta que no ocuparía cupo de extranjero, algo clave si consideramos que en el Cacique piensan usar ese último espacio internacional en el reemplazante de Cepeda en delantera.

Sin embargo, el gran impedimento es que Matías Dituro tiene contrato hasta junio del 2026 con el Elche. Así las cosas, el ex Universidad Católica tendría que rescindir su contrato para poder pavimentar su llegada al Cacique. ¿Podrá el fichaje de Cepeda facilitar eso?