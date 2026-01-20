El lateral y mediocampista chileno Felipe Loyola se despidió oficialmente de Independiente de Avellaneda este martes. Puso fin a una etapa muy sólida en el fútbol argentino y abriendo un nuevo capítulo en Europa con su fichaje por el Pisa Sporting Club de Italia.

El club “Rojo” confirmó los detalles del traspaso que inicialmente. La operación contempla un préstamo por 1.3 millones de euros más un bono de 200 mil sujetos a objetivos. Uno de los movimientos económicos más relevantes para el cuadro argentino esta temporada.

Además, el acuerdo incluye una obligación de compra de 5.5 millones de euros por el 70% del pase si Loyola disputa al menos cinco partidos y una opción de compra por el 30% restante tasada en 4.25 millones de euros, lo que dejaría un potencial negocio millonario en caso de concretarse al 100%.

El chileno disputó un total de 62 partidos, con 11 goles y 7 asistencias. Lo que lo convirtió en un fijo en la formación titular en el equipo argentino.

Loyola logró ser uno de los jugadores más destacados del equipo argentino

Emotiva despedida y mirada al futuro

En una extensa carta publicada en sus redes, Loyola expresó su gratitud hacia el club, el cuerpo técnico, sus compañeros y los hinchas. “Independiente me dio la posibilidad de sentir cosas que nunca voy a olvidar”, escribió, recordando con emoción el apoyo. “Hoy culmino esta etapa con la sensación de querer seguir creciendo aún más como jugador y como persona”, agregó.

“Se me eriza la piel cuando recuerdo el “Chileno, Chileno” en el Libertadores de América con mi familia y mis amigos presentes. Sepan que siempre me brindé al 100% por este club, dejando hasta lo último para tratar de cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto”, señaló.

El seleccionado chileno de 25 años no ocultó su ambición por continuar su crecimiento profesional. “Llego a Pisa con la sensación de seguir creciendo aún más como jugador y como persona”, señaló, dejando claro que ve este paso como una oportunidad.

Con su llegada al fútbol italiano, Loyola se suma a la lista de chilenos que han probado suerte en ligas europeas, en un movimiento que lo pone frente a un desafío exigente en la Serie A, donde Pisa actualmente lucha por mantenerse fuera de la zona de descenso.

