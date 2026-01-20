Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de fichajes

Felipe Loyola envía un mensaje lleno de emoción en su adiós a Independiente: “Se me eriza la piel”

Felipe Loyola se despidió de Independiente y dio el salto al fútbol europeo. El chileno continuará su carrera en el Pisa de Italia.

Por Sebastián Amar

Sigue a Redgol en Google!
Felipe Loyola se despide de Independiente
© Getty ImagesFelipe Loyola se despide de Independiente

El lateral y mediocampista chileno Felipe Loyola se despidió oficialmente de Independiente de Avellaneda este martes. Puso fin a una etapa muy sólida en el fútbol argentino y abriendo un nuevo capítulo en Europa con su fichaje por el Pisa Sporting Club de Italia.

El club “Rojo” confirmó los detalles del traspaso que inicialmente. La operación contempla un préstamo por 1.3 millones de euros más un bono de 200 mil sujetos a objetivos. Uno de los movimientos económicos más relevantes para el cuadro argentino esta temporada.

Acarició una hazaña en la Libertadores, tuvo un mal 2025 y puede ser el nuevo fichaje de Colo Colo

ver también

Acarició una hazaña en la Libertadores, tuvo un mal 2025 y puede ser el nuevo fichaje de Colo Colo

¡Urgente! Midtjylland celebra extensa renovación de contrato con el chileno Darío Osorio

ver también

¡Urgente! Midtjylland celebra extensa renovación de contrato con el chileno Darío Osorio

Además, el acuerdo incluye una obligación de compra de 5.5 millones de euros por el 70% del pase si Loyola disputa al menos cinco partidos y una opción de compra por el 30% restante tasada en 4.25 millones de euros, lo que dejaría un potencial negocio millonario en caso de concretarse al 100%.

El chileno disputó un total de 62 partidos, con 11 goles y 7 asistencias. Lo que lo convirtió en un fijo en la formación titular en el equipo argentino.

Loyola logró ser uno de los jugadores más destacados del equipo argentino

Loyola logró ser uno de los jugadores más destacados del equipo argentino

Emotiva despedida y mirada al futuro

En una extensa carta publicada en sus redes, Loyola expresó su gratitud hacia el club, el cuerpo técnico, sus compañeros y los hinchas. “Independiente me dio la posibilidad de sentir cosas que nunca voy a olvidar”, escribió, recordando con emoción el apoyo. “Hoy culmino esta etapa con la sensación de querer seguir creciendo aún más como jugador y como persona”, agregó.

Publicidad

“Se me eriza la piel cuando recuerdo el “Chileno, Chileno” en el Libertadores de América con mi familia y mis amigos presentes. Sepan que siempre me brindé al 100% por este club, dejando hasta lo último para tratar de cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto”, señaló.

El seleccionado chileno de 25 años no ocultó su ambición por continuar su crecimiento profesional. “Llego a Pisa con la sensación de seguir creciendo aún más como jugador y como persona”, señaló, dejando claro que ve este paso como una oportunidad.

Con su llegada al fútbol italiano, Loyola se suma a la lista de chilenos que han probado suerte en ligas europeas, en un movimiento que lo pone frente a un desafío exigente en la Serie A, donde Pisa actualmente lucha por mantenerse fuera de la zona de descenso.

Publicidad
Lee también
Colo Colo lo buscó en el mercado y vuelve a Europa a precio de ganga
Mercado de fichajes 2026

Colo Colo lo buscó en el mercado y vuelve a Europa a precio de ganga

El canal que transmite Everton vs. Indepediente en Serie Río de La Plata
Internacional

El canal que transmite Everton vs. Indepediente en Serie Río de La Plata

¿Cuándo juega Everton vs. Independiente en la Serie Río de La Plata?
Internacional

¿Cuándo juega Everton vs. Independiente en la Serie Río de La Plata?

Prensa española da por casi hecho el fichaje de Lucas Cepeda en Elche
Colo Colo

Prensa española da por casi hecho el fichaje de Lucas Cepeda en Elche

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo