La Serie Río de la Plata 2026 sufrió ajustes de última hora en su calendario, lo que permitió la incorporación de Everton de Viña del Mar, como el cuarto equipo chileno, además de sumar un nuevo partido para Deportes Concepción tras la baja de Nacional.

Precisamente, será el cuadro Rulerero el encargado de abrir la participación nacional, enfrentando a Independiente de Avellaneda, elenco que ya debutó en el torneo con un triunfo 2-1 sobre Alianza Lima, bajo la conducción de Gustavo Quinteros.

¿Cuándo juega Everton vs. Independiente en la Serie Río de La Plata?

Colo Colo dirá presente por tercera vez en la Serie Río de la Plata y s e enfrentará a Olimpia este jueves 15 de enero, desde las 21:00 hrs , en el Estadio Luis Franzini, de Montevideo.

El partido del Cacique en la Serie Río de la Plata 2026 será transmitido de manera ONLINE mediante el Plan Premium de Disney+ , que también transmitirá los encuentros tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

Programación de los equipos chilenos en la Serie Río de la Plata

Este tradicional campeonato de verano se disputará entre el 10 y el 23 de enero en Montevideo, Uruguay, y será transmitido en vivo y vía streaming a través de la plataforma Disney+. Conoce los horarios de los partidos, a continuación:

Martes 13 de enero: Independiente de Avellaneda vs. Everton a las 21:00 horas en el estadio Parque Viera de Montevideo.

en el estadio Parque Viera de Montevideo. Jueves 15 de enero: Olimpia vs. Colo Colo a las 21:00 horas en el estadio Luis Franzini.

en el estadio Luis Franzini. Domingo 18 de enero: Colo Colo vs. Alianza Lima a las 21:00 horas en el estadio Parque Viera de Montevideo.

en el estadio Parque Viera de Montevideo. Lunes 19 de enero: Racing de Montevideo vs. U. Concepción a las 21:00 horas en el estadio Luis Franzini.

en el estadio Luis Franzini. Martes 20 de enero: Cerro Largo vs. Deportes Concepción a las 22:15 horas en el estadio Luis Franzini.

en el estadio Luis Franzini. Miércoles 21 de enero: Peñarol vs. Colo Colo a las 21:00 horas en el estadio Centenario.

en el estadio Centenario. Jueves 22 de enero: Montevideo Wanderers vs. U. Concepción a las 21:00 horas en el estadio Parque Viera de Montevideo.

en el estadio Parque Viera de Montevideo. Viernes 23 de enero: Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción a las 22:15 horas en el estadio Charrúa de Montevideo.

