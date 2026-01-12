Es tendencia:
Colo Colo

Colo Colo vs. Olimpia: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Serie Río de La Plata

Los albos dirán nuevamente presente en el torneo amistoso de Uruguay.

Por Franccesca Arnechino

Colo Colo en la Serie Río de La Plata 2025.
© FOCOUY/PHOTOSPORTColo Colo en la Serie Río de La Plata 2025.

Colo Colo empieza a cerrar el capítulo tras la exigente pretemporada en Pirque; ahora el objetivo del Cacique está en los amistosos internacionales que disputará en Uruguay, en el marco de la Serie Río de la Plata.

En suelo charrúa, el elenco albo buscará sumar minutos con miras al inicio de la Liga de Primera, programado para fines de enero frente a Deportes Limache, duelo al que espera llegar en óptimas condiciones.

¿Cuándo juega Colo Colo vs. Olimpia en la Serie Río de La Plata?

Colo Colo dirá presente por tercera vez en la Serie Río de la Plata y se enfrentará a Olimpia este jueves 15 de enero, desde las 21:00 hrs, en el Estadio Luis Franzini, de Montevideo.

El partido del Cacique en la Serie Río de la Plata 2026, será transmitido por televisión EN VIVO por la señal de ESPN 5 y también de manera ONLINE mediante el Plan Premium de Disney+, que también transmitirá los encuentros de Colo Colo tanto en Chile como en el resto de Sudamérica.

Estos son los canales según tu cableoperador:

ESPN 5

  • VTR: 45 (SD) – 859 (HD)
  • DTV: 625 (SD) – 1625 (HD)
  • Claro:177 (SD) – 477 (HD)
  • Entel: 218 (HD)
  • Movistar: 483 (SD) – 883 (HD)
  • TU VES: 516 (SD)
Fixture Colo Colo Serie Río de La Plata 2026

Desde la organización del campeonato dio a conocer la programación completa de los encuentros que animarán el torneo que comienza el próximo 10 de enero.

  • Domingo 18 de enero
    • 21:00 – Colo Colo vs. Alianza Lima (Perú), Estadio Parque Viera, de Montevideo.
  • Miércoles 21 de enero
    • 21:00 – Colo Colo vs. Peñarol (Uruguay), Estadio Centenario o CDS (por definir)
