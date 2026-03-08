Es tendencia:
Serie A

AC Milan recibe al Inter en el Derbi de Milán: Horario, TV para Chile y posibles XI

Conoce todos los detalles del encuentro que este domingo protagonizan los dos clubes más importantes de la ciudad de Milán.

Por Franco Abatte

Este domingo se celebrará el Derbi de Milan en el San Siro.
© Getty ImagesEste domingo se celebrará el Derbi de Milan en el San Siro.

Domingo de partidazo en Italia. Esta jornada el Calcio será testigo de una nueva edición de uno de los partidos más importantes del fútbol de ese país: el Derbi de Milán, que enfrenta al AC Milan y al Inter en el San Siro por la jornada 28 de la Serie A.

Duelo clave en la lucha por el Scudetto, ya que al inicio de este encuentro los nerazzurri son cómodos líderes de la tabla de posiciones, con diez unidades más que el segundo, justamente el elenco rossonero. Eso sí, todo esto a falta de once encuentros por jugar, por lo que aún no está todo dicho.

¿A qué hora juega AC Milan vs. Inter de Milán por la Serie A?

El Derbi de Milán entre AC Milan e Inter se juega este domingo 8 de marzo a partir de las 16:45 horas de Chile, en el estadio San Siro de Milán, Italia.

¿Dónde ver en vivo por TV o STREAMING el Derbi de Milán?

El partido entre AC Milan e Inter de Milán será transmitido por TV en Chile a través de la señal de ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN
VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)
ENTEL: 212 (HD)
CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
GTD/TELSUR: 84 (SD)
MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
TU VES: 508 (SD)
ZAPPING: 90 (HD)

Además, podrás ver EN VIVO todos los detalles de este encuentro de forma online a través de la plataforma de streaming DISNEY+, exclusivo para suscriptores del plan Premium.

Probables XI para el Derbi de Milán

AC Milan: Mike Maignan: Fikayo Tomori, Koni De Winter, Strahinja Pavlovic: Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana, Luka Modric, Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi: Christian Pulisic y Rafael Leao.

Inter de Milán: Yan Sommer: Yann Bisseck, Manuel Akanji, Alessandro Bastoni: Luis Henrique, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Federico Dimarco: Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito.

Tabla de posiciones de la Serie A:

