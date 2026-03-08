El Challenger de Santiago ya comenzó a tomar forma. Finalmente se realizó el sorteo del cuadro principal, instancia donde se dieron a conocer los primeros cruces del torneo que se disputa entre este 8 y el próximo 15 de marzo en el Club Manquehue, donde habrá presencia nacional.
La principal novedad de este certamen es la presencia de uno de los cracks del futuro del circuito, se trata del chileno-alemán Diego Dedura-Palomero, quien recibió un wild card para disputar el torneo y tendrá un complicado debut.
Los rivales de los chilenos en el main draw
Dedura-Palomero, el tenista que recientemente se abrió a representar a Chile en el circuito, enfrentará en su debut al colombiano Daniel Galán este martes 10 de marzo, en horario aún por definir.
Siguiendo con los chilenos, aparece Matías Soto, quien quedó sorteado para debutar ante un jugador proveniente de la qualy, por lo que deberá esperar el cierre de la fase previa para conocer a su rival.
Otro nacional que dirá presente es Amador Salazar, quien deberá enfrentar al brasileño Pedro Boscardin Dias, mientras que Bastián Malla chocará ante el argentino Santiago Rodríguez Taverna.
Finalmente, a este grupo se podrían sumar otros chilenos que siguen compitiendo en los clasificatorios del certamen, como Nicolás Villalón, Ignacio Becerra o Daniel Antonio Núñez, entre otros.
¿Dónde ver por TV o streaming el Challenger de Santiago?
El certamen tenístico nacional contará con dos opciones online para seguirlo: Disney+ en su plan Premium como primera alternativa, o también a través de Challenger TV, disponible en el sitio web ATPTour.com.
Cuadro principal del Challener de Santiago
|A. Vallejo vs. Qualifier
|Ganador 1
vs
Ganador 2
|F. Meligeni Alves vs. Qualifier
|G. Cadenasso vs. T. Monteiro
|Ganador 3
vs
Ganador 4
|D. Dedura vs. D. Galan
|J. Faria vs. Qualifier
|Ganador 5
vs
Ganador 6
|Qualifier vs. M. Soto
|G. Olivieri vs. G. Heide
|Ganador 7
vs
Ganador 8
|A. Collarini vs. A. Barrena
|J. Ficovich vs. F. Mena
|Ganador 9
vs
Ganador 10
|N. Sanchez Izquierdo vs. Qualifier
|S. Rodriguez Taverna vs. B. Malla
|Ganador 11
vs
Ganador 12
|Qualifier vs. H. Rocha
|J. Reis Da Silva vs. D. Dutra da Silva
|Ganador 13
vs
Ganador 14
|A. Salazar vs. P. Boscardin Dias
|J. Varillas vs. G. Bueno
|Ganador 15
vs
Ganador 16
|F. Agamenone vs. G. Den Ouden