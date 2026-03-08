Con polémica del VAR: Nico Peranic se viste de héroe en San Luis y rescata empate ante Rangers

Un encuentro de infarto registraron Rangers y San Luis en el cierre de la jornada dominical en la Primera B. El desenlace se mantuvo hasta los descuentos donde Nicolás Peranic sacó a relucir su experiencia bajo los tres palos y fue determinante en la repartición de puntos en el Estadio Fiscal de Talca.

El marcador lo abrió el local en una jugada que hizo evidente la inclusión del VAR. Esto debido a una evidente simulación de Claudio Servetti en el área canaria.

Lo que terminó en falta penal ya que compró el árbitro Gustavo Ahumada y finalmente Mauro González aprovechó desde los doce pasos. En el complemento San Luis buscó la igualdad y logró inclinar la cancha sobre el arco de Cristian Campestrini.

Incluso se reclamó una mano de Alonso Rodríguez pero que el juez central no vio. Los canarios no bajaron los brazos y el premio llegó en el 63’. Fabián Pastenes pilló por sorpresa a la defensa local y con certera definición puso el 1-1 en el Fiscal de Talca. Segundo tanto para el goleador venido del Inter Miami.

Pero en los descuentos Cristian González en su intento por sacar el balón del área de San Luis terminó conectando la pelota con su brazo izquierdo. Lo que el juez no titubeó y cobró penal de inmediato. Desde los doce pasos Gary Moya tuvo la gloria pero Nicolás Peranic adivinó el remate a su lado derecho y salvó a San Luis.

“El trámite del partido se inclinó por errores humanos. Hubo un penal que no existió. Solicitamos en una división competitiva que tenga el VAR. Los necesitamos”, recalcó el experimentado golero.

Tras ello, recalcó que San Luis sigue más vivo que nunca con Humberto Suazo al mando del equipo. “La vida del arquero es así. Hoy tuve la fortuna de tapar el penal y que nuestro equipo siga sumando. Vamos dando pasos adelante, tenemos varios jugadores jóvenes que lo están haciendo muy bien. Vamos a pelear por este campeonato”, sentenció.

Así quedó la tabla de la Primera B

Tras tres fechas disputadas, San Luis ahora está 12° con solo dos unidades. Mientras que Rangers sale del fondo de la tabla con un punto y con diferencia de gol -4. El colista absoluto es Curicó que tiene -5. Rangers ahora tiene el clásico de visitante ante Curicó Unido el próximo 15 de marzo. Por su parte, el cuadro de Humberto Suazo será local el sábado 14/3 frente a Deportes Copiapó.

