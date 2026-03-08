Cobreloa confirmó su cartel de candidato a ganar el título en la Primera B y logró un importante triunfo en el Estadio Zorros del Desierto. En contundente presentación, los dirigidos por César Bravo superaron por 5-1 a Curicó Unido y quedaron en la parte alta de de la competición con siete unidades.

Con inspirada tarde de Gustavo Gotti, que marcó triplete ante los de la séptima región, el cuadro loíno sumó un triunfo clave para despegar hacia la parte alta de la tabla. Sin embargo, la goleada contó con un hito más que especial pero en otra zona de la cancha.

Esto debido a que Rodolfo González compartió cancha con su hijo Youssef en la defensa de Cobreloa y cerraron el triunfo en Calama. El experimentado defensor ingresó sobre el cierre del partido y se sumó a su retoño que inició de titular ante el Curi.

Momento más que emotivo que fue celebrado por la hinchada loína. “Hito que quedará marcado para toda la vida del fútbol chileno”, destacó la cuenta oficial de Cobreloa. “Ha sido muy lindo todo. La familia está muy emocionada. Sé que ha pasado poco. Pero soy un afortunado de poder quedar en la historia en Cobreloa”, confesó el joven Youssef tras el pitazo final.

“Ojalá podamos seguir jugando, en especial Youssef para que se siga ganando su lugar. Las palabras sobran. Hay un montón de cosas que se vienen a la mente y que a uno lo llenan de orgullo”, reconoció Rodolfo González más que emocionado por poder compartir cancha con su hijo y en el profesionalismo.

¿Cuándo juega Cobreloa?

El fixture de la Primera B indica que en la fecha 4 Cobreloa visitará a Deportes Iquique el viernes 13 de marzo. Tras ello, será local ante Magallanes el 23/3 y luego el 29/3 ante Unión San Felipe.

