No está soñando, es verdad. El legado de Humberto Suazo sigue presente en el fútbol chileno y ahora su hijo Jesús Suazo abrió la temporada con triunfo ante Colo Colo.

El pequeño “Chuy”, que nació en México y tiene doble nacionalidad, comenzó con el pie derecho el campeonato juvenil con la Sub 14 de San Luis y marcó el único tanto ante los albos. “Con gol de Jesús Suazo, los canaritos superaron a Colo Colo en el debut por el Campeonato Nacional Infantil”, destacó la cuenta oficial del cuadro quillotro.

“Quién más que tú, Chuy”, fueron parte de los comentarios al golazo del pequeño jugador. Pero el goleador además destacó por su celebración imitando a su padre al llevarse los dedos a los oídos. “De tal palo, tal astilla”, “Hijo de tigre” y “Un crack”, fueron los comentarios que se dejaron leer en Instagram.

“Chuy” Suazo, que es reconocido hincha de la U, ya ha destacado en sus campañas con los canarios y en redes sociales se han viralizado sus golazos. Por lo que ahora espera seguir con el legado que dejó su padre y seguir con el gen del planeta gol en Chile.

Cabe consignar que no tan solo Jesús ha decidido seguir una carrera en el fútbol Sus hermanas Grettel y Arantxa también son futbolistas y ya firmaron con Universidad de Chile. Este año salieron a préstamo en busca de más experiencia y militarán en Unión Española y Universidad de Concepción.

Humberto Suazo va por primer triunfo en la “B”

Mientras tanto, Humberto Suazo sigue como el entrenador de San Luis y este domingo buscará el primer triunfo de la temporada en la Primera B.

Los canarios vienen de una derrota ante Unión Española y un polémico empate ante Curicó Unido. Está jornada a partir de las 20:30 horas buscará el batacazo ante Rangers, que viene peor y que es colista absoluto con cero puntos y cero goles a favor.

“Chuy” Suazo ahora sigue los pasos de su padre en San Luis

