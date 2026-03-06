Ya en el fin de su carrera y siendo parte del plantel de Deportes Concepción, el arquero Nery Veloso luce su emprendimiento paralelo a su ciclo con los guantes lilas. El meta saca pecho con “Sana Tentación”, su negocio en el Biobío.

El portero que jugó en Colo Colo, la U y la Roja vende pistachos y demás productos en su proyecto. Es más, de vender en redes sociales ya se anima con una tienda física.

“Llevo como un año y medio vendiendo. Empezamos como todo emprendedor, comprando una caja de pistachos y eso era todo. Después ya eran almendras y de a poco fuimos creciendo, hasta que ahora nos atrevimos con los frutos secos y comida sana y buscamos un lugar fijo”, relata a Diario Concepción.

Nery Veloso se reinventa

Tras saltar de San Luis de Quillota a Deportes Concepción, Nery Veloso triunfa con su emprendimiento “Sana Tentanción”. Es más, el meta contó que Chupete Suazo era su cliente favorito.

“Yo hacía reparto a domicilio, le ofrecía a mis compañeros del fútbol y en un momento nos dimos cuenta que teníamos muchos clientes y podíamos lanzarnos. Mucha gente está en esto del reparto día a día y es sacrificado, pero es bonito”, explica.

En cuanto a su relación con el “Hombre venido del planeta Gol”, Veloso cuenta que “en San Luis llevaba longanizas y costillar, cosas más del sur. Al Chupete Suazo le vendía pistacho y todos me decían que era bueno para vender”.

“Ahora me preguntan si voy a hacer envíos. La idea es que la gente sienta una vibra positiva en el local y vuelva… Uno tiene que proyectarse porque el fútbol en algún momento se tiene que acabar”, cerró.