Nery Veloso está de vuelta en Primera División con 38 años. El arquero oriundo de Los Ángeles es uno de los 15 refuerzos de Deportes Concepción en el regreso de los lilas al Fútbol de Honor. Y no ha sido fácil para el meta.

El ex golero de Colo Colo, Universidad de Chile y la selección chilena vivió años complicados. De hecho, el 2025 defendió el primer semestre al quebrado San Antonio Unido para luego ser parte de San Luis de Quillota. O incluso los pasos por San Marcos de Arica en Tercera y Segunda División.

“A mitad del 2025 mi señora postuló a los niños al colegio en Concepción. Yo le dije: pero qué hiciste. Y me contestaba que me iba a acordar de ella, porque Dios iba a abrir puertas. Y al final así fue“, dijo Veloso a LUN.

Agregó que “estuve en San Antonio Unido, donde todos me decían: Gato, ¿qué haces aquí. Pero me maté entrenando y me llegó este premio, porque fichar en Concepción es lo más maravilloso que pudo pasar en mi camino“.

Nery Veloso salió a vender completos en las malas

Incluso reveló que cuando los tiempos estuvieron mal en lo económico , salió a vender a calle. Nery Veloso no se quedó quiero en la adversidad y se las arregló con completos y otros alimentos llamativos.

Nery Veloso se las arregló en las malas vendiendo completos y wafles.

“Hice de todo, pero siempre fui feliz. Con mi señora vendimos completos, wafles y lo que viniera en la calle. Fue una experiencia súper linda y desde entonces que ahora me gustan los negocios, socializar con la gente”, contó.

“Abríamos la camioneta y vendíamos en todos lados en Concepción y en Penco. Estuvimos como un año y medio y me di cuenta que después del fútbol la vida sigue”, relata.

Por último, Nery Veloso sentenció que “me siento mejor que cuando tenía 20 años. Hoy me cuido el doble, me alimento mejor, soy más profesional y más maduro”.

