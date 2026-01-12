Es tendencia:
Nuevo refuerzo de los Lilácticos: Brayan Véjar es oficializado en Deportes Concepción

El León de Collao no descansa en el mercado y aseguró otro fichaje importante para el 2026.

Por César Vásquez

Deportes Concepción aspira a ser protagonista en Primera División.
Deportes Concepción ha sido uno de los clubes que más se ha movido en el mercado de pases. Lejos de conformarse, ahora anunciaron la llegada de Brayan Véjar.

El León de Collao consiguió el ascenso a Primera División de forma increíble, tras vencer en la final a Cobreloa en Calama. De regreso en la máxima categoría, no quieren ser un actor de reparto y de la mano de Patricio Almendra, intentarán ser protagonistas.

El nuevo refuerzo de Concepción

El plantel de Deportes Concepción ha sufrido bastantes modificaciones luego de subir de división. Así como varios partieron, más ruido han causado los importantes nombres que han arribado, lo que ilusiona a los hinchas con hacer una buena campaña.

Matías Cavalleri (Alagoano, BRA), Cristián Suárez (Palestino), Jorge Henríquez (Cobresal), Leonardo Valencia (Audax Italiano), Misael Dávila (Deportes Iquique), César Dutra (Boavista, POR) y Aldrix Jara (Cobreloa), entre otros, llegaron a la Región del Biobío.

Claro que con ellos no se cierra la lista de fichajes ahora fue el momento de un nuevo refuerzo: Brayan Vejar. Si bien el lateral ya estaba entrenando con el plantel, durante las últimas horas finalmente fue oficializada su llegada al equipo que dirige Patricio Almendra.

El defensa de 30 años cuenta con una reconocida trayectoria en clubes como Huachipato, Colo Colo, Palestino y Unión Española, además de su paso por la Selección Chilena Sub-20. Brayan ya se incorporó a los entrenamientos y junto al resto de los Leones se prepara para dejarlo todo por la Lila”, indicaron en las redes sociales de Deportes Concepción.

De esta manera, los penquistas siguen sacándole brillo a su apodo de “Lilácticos”. No están en Primera División desde el año 2008, por lo que quieren ser la sensación del 2026 en la máxima categoría del viejo y querido fútbol chileno.

