El campeón Coquimbo Unido pierde piezas importantes. Se fueron Matías Palavecino, Cecilio Waterman, Cristián Zavala y Bruno Cabrera. Y el defensa argentino de 28 años se despidió con emotivas palabras para El Pirata y los hinchas aurinegros.

Titularísimo en el histórico once del Coquimbo campeón, el oriundo de La Plata regresa a su país como jugador de Newell’s Old Boys.

“Queridos hinchas Piratas: hoy me despido y no alcanzan las palabras de agradecimiento. Durante estos tres años viví experiencias inolvidables, como salir campeón o tener que estar afuera de las canchas un largo tiempo, pero siempre estuvo el cariño incondicional de todos ustedes”, publicó cabrera.

“Los mejores campeones de la historia de la liga”

Agregó que “me voy feliz por poder devolver todo ese cariño siendo parte del plantel que consiguió la primera estrella para el club, siendo los mejores campeones de la historia de la liga“.

“Coquimbo se convirtió en mi casa y siempre llevaré en mi memoria y en mi corazón cada momento“, complementó el zaguero.

Bruno Cabrera sentencia que “sé que en algún momento nos volveremos a juntar y que esta ciudad y este club siempre serán muy importantes en mi vida. Gracias por todo el apoyo y por hacerme sentir parte de esta gran familia aurinegra“.

Cabe recordar que, junto a los jugadores que partieron, Coquimbo también vio la salida del entrenador Esteban González. El Pirata será dirigido este 2026 por Hernán Caputto.