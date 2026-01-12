Luego de su primera semana de pretemporada, Universidad de Chile comunicó el arribo de tres nuevas incorporaciones para este 2026: el volante paraguayo Lucas Romero, el goleador uruguayo Octavio Rivero, más el regreso de Eduardo Vargas.

Actualmente son dos las nuevas prioridades que tiene el equipo de Francisco Meneghini para completar su plantel. Otro centrodelantero, donde pica en punta el argentino Juan Martín Lucero, más un lateral izquierdo, con un posible regreso de Marcelo Morales.

Pero en la U de Chile comienzan a mirar alternativas en caso de que las primeras opciones para fichajes no lleguen a concretarse. En ese ámbito, el portal Bolavip reveló que desde la tienda laica posaron su mirada en el campeón Coquimbo Unido para “robarles” una figura.

La figura de Coquimbo que quiere firmar la U de Chile

“Ante la inminente salida de Matías Sepúlveda, el conjunto estudiantil posó su atención sobre un campeón del fútbol chileno. Ha sido catalogado como una promesa del balompié nacional”, fue la principal pista que reveló la publicación, para luego dar con el nombre.

“Según información recabada por BOLAVIP Chile, el extremo por izquierda de 23 años, Benjamín Chandía, está en la mira de Universidad de Chile para sus siguientes desafíos”, agrega el medio de comunicación, aunque entrega un detalle importante al respecto.

“A pesar de que Coquimbo Unido aún no ha recibido propuestas concretas por su carta, sí hay sondeos para concretar su arribo. Por el momento, no existe ningún movimiento ratificado”, finaliza el escrito sobre esta opción de refuerzo azul.

Los números de Chandía en el título de Coquimbo

Con la camiseta del campeón de Liga de Primera, el atacante disputó entre el torneo nacional y Copa Chile un total de 2.108 minutos en 39 encuentros, donde registró tres goles y dos asistencias.

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

El primer partido amistoso que sostendrá Universidad de Chile en el 2026 será este domingo 18 de enero, cuando reciban al cuadro argentino de Racing Club en el Estadio Alcaldesa Ester Roa de Concepción, desde las 19:00 horas.

