Noche Lila 2026: Confirman qué canal transmite el partido entre Deportes Concepción y Coquimbo

Los Lilas quieren hacer valer el ascenso a Liga de Primera.

Por Franccesca Arnechino

El cuadro Lila enfrenta a los Piratas en una nueva versión del clásico amistoso.
© Instagram @deportesconcepcionsadpEl cuadro Lila enfrenta a los Piratas en una nueva versión del clásico amistoso.

Deportes Concepción afronta el 2026 con ilusión, tras concretar su esperado ascenso a Primera División. El León de Collao vive un gran momento luego de vencer aCobreloa en la Liguilla y busca ratificarlo en su regreso a la máxima categoría.

Con refuerzos como Leonardo Valencia, Misael Dávila, Jorge Henríquez y Cristián Suárez, el elenco lila se prepara para su estreno oficial esta tarde, en la tradicional Noche Lila.

¿Dónde ver la Noche Lila 2026?

Deportes Concepción y Coquimbo Unido, se enfrentan este miércoles a las 18:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo, para vivir una nueva versión de la Noche Lila.

El partido contará con transmisión EN VIVO vía streaming a través de Fanatiz.com. Eso sí, quienes no cuenten con suscripción deberán adquirir un ticket especial, con un valor de $4.990, el cual incluye además acceso completo a los contenidos de la plataforma por un mes.

Claudio Palma vuelve a relatar fútbol chileno: “Los invito a la Noche Lila”

¿Cómo ingresar a Fanatiz para ver la Noche Lila 2026?

Desde el streaming publicaron estos simples pasos para que no te pierdas el regreso del León de Collao a Primera División:

  • Ingresa a Fanatiz.com o descarga la app Fanatiz
    • Disponible en celular, computador, Smart TV y más dispositivos.
  • Inicia sesión o crea tu cuenta
    • Puedes registrarte con tu correo o ingresar rápidamente con Google o Apple.
  • Compra tu ticket para la Noche Lila 2026
    • El valor del PPV incluye un mes GRATIS de suscripción a Fanatiz.
  • ¡Disfruta el partido en vivo!
