Deportes Concepción afronta el 2026 con ilusión, tras concretar su esperado ascenso a Primera División. El León de Collao vive un gran momento luego de vencer aCobreloa en la Liguilla y busca ratificarlo en su regreso a la máxima categoría.
Con refuerzos como Leonardo Valencia, Misael Dávila, Jorge Henríquez y Cristián Suárez, el elenco lila se prepara para su estreno oficial esta tarde, en la tradicional Noche Lila.
¿Dónde ver la Noche Lila 2026?
Deportes Concepción y Coquimbo Unido, se enfrentan este miércoles a las 18:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo, para vivir una nueva versión de la Noche Lila.
El partido contará con transmisión EN VIVO vía streaming a través de Fanatiz.com. Eso sí, quienes no cuenten con suscripción deberán adquirir un ticket especial, con un valor de $4.990, el cual incluye además acceso completo a los contenidos de la plataforma por un mes.
¿Cómo ingresar a Fanatiz para ver la Noche Lila 2026?
Desde el streaming publicaron estos simples pasos para que no te pierdas el regreso del León de Collao a Primera División:
- Ingresa a Fanatiz.com o descarga la app Fanatiz
- Disponible en celular, computador, Smart TV y más dispositivos.
- Inicia sesión o crea tu cuenta
- Puedes registrarte con tu correo o ingresar rápidamente con Google o Apple.
- Compra tu ticket para la Noche Lila 2026
- El valor del PPV incluye un mes GRATIS de suscripción a Fanatiz.
- ¡Disfruta el partido en vivo!