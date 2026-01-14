Deportes Concepción afronta el 2026 con ilusión, tras concretar su esperado ascenso a Primera División. El León de Collao vive un gran momento luego de vencer aCobreloa en la Liguilla y busca ratificarlo en su regreso a la máxima categoría.

Con refuerzos como Leonardo Valencia, Misael Dávila, Jorge Henríquez y Cristián Suárez, el elenco lila se prepara para su estreno oficial esta tarde, en la tradicional Noche Lila.

¿Dónde ver la Noche Lila 2026?

Deportes Concepción y Coquimbo Unido, se enfrentan este miércoles a las 18:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo, para vivir una nueva versión de la Noche Lila.

El partido contará con transmisión EN VIVO vía streaming a través de Fanatiz.com. Eso sí, quienes no cuenten con suscripción deberán adquirir un ticket especial, con un valor de $4.990, el cual incluye además acceso completo a los contenidos de la plataforma por un mes.

¿Cómo ingresar a Fanatiz para ver la Noche Lila 2026?

Desde el streaming publicaron estos simples pasos para que no te pierdas el regreso del León de Collao a Primera División:

Ingresa a Fanatiz.com o descarga la app Fanatiz Disponible en celular, computador, Smart TV y más dispositivos.

Inicia sesión o crea tu cuenta Puedes registrarte con tu correo o ingresar rápidamente con Google o Apple.

Compra tu ticket para la Noche Lila 2026 El valor del PPV incluye un mes GRATIS de suscripción a Fanatiz.

¡Disfruta el partido en vivo!

