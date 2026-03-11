Universidad de Chile está atravesando un complejo presente tras hacer efectiva la salida de Francisco Meneghini como DT del club. El pésimo rendimiento de Paqui hizo que los azules se pegarán un volantazo importante, viéndose obligados a buscar un nuevo entrenador.

Entre tanto DT que está sin club y que podría asumir este desafío alzó la voz uno que está completamente identificado con la vereda de al frente.

Se trata de Claudio Borghi, quien en el programa Picado TV fue consultado sobre si se atrevería a dirigir a la U ahora que el cargo está disponible tras la salida de Meneghini. En su estilo, el Bichi respondió con total sinceridad.

“Tuve la posibilidad de llegar a Universidad de Chile, pero…”

“¿A dirigir a la U? Yo tuve la posibilidad de dirigir a la U mucho antes que Colo Colo y participé de una votación y ganó el Negro Pinto”, confesó el tetracampeón con los albos.

Francisco Meneghini estuvo por apenas dos meses como DT de Universidad de Chile. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el Bichi avisó que “mi vida y la de la U van completamente separadas. Yo nunca voy a decir que no porque mi abuela me enseñó a agradecer a la gente que te da trabajo, no soy partidario de aquellos que dicen por ningún motivo, jamás escupo al cielo”.

“Yo estoy completamente retirado y mi vida va muy separada de los sentimientos de los equipos”, concluyó Borghi.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán al ruedo ante Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Francisco Rumoroso. Este duelo será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

