Universidad de Chile está en el centro de la noticia tras el sorpresivo adiós de Francisco Meneghini. Pese a llevar apenas dos meses en el cargo, la dirigencia de Azul Azul decidió separar caminos con Paqui tras un arranque desastroso de ciclo.

Y es que los pésimos resultados del argentino en sus primeros siete partidos fueron más que suficientes para este volantazo del romántico viajero. En siete compromisos apenas ganó uno, empató cuatro y perdió dos, lo que se traduce en un paupérrimo 33.34% de rendimiento.

Con este panorama ya son varios los nombres que están dando vuelta para ser el sucesor de Meneghini en la U. Sin embargo, hay solo uno que despierta la ilusión casi generalizada en el mundo azul: Jorge Sampaoli.

Las condiciones que pide Sampaoli para regresar a Universidad de Chile

Pese al deseo de los hinchas por una vuelta del casildense, lo cierto es que todavía se deben dar una serie de condiciones para que el campeón de la Copa Sudamericana 2011 regrese en gloria y majestad al bulla.

Así lo dejó claro el propio Sampaoli en el 2017, cuando en un encuentro con hinchas azules les aseguró que “el día que la U tenga la posibilidad de necesitarme, yo seguramente voy a estar. En algún momento nos vamos a encontrar. Voy a volver para superar el récord de público”.

“En la U fueron los mejores momentos de mi carrera. Estoy muy feliz de estar acá hablando con ustedes. Pasamos momentos muy gratos que fueron reconocidos. La U fue respetada y valorada a nivel mundial. Fue algo inolvidable y debo devolver el cariño que me ha dado esta gente”, agregó.

Cinco años más tarde, en el 2022, el casildense afirmó en charla con ADN Radio que “una vez fui a un evento y dije que si la U me necesitaba iba a estar. Pero si era manejada por su pueblo y por su gente”.

“Con esta gente ni siquiera podría estar. Cuando haya alguien con sentimiento popular y si yo estoy en condiciones de poder ayudar, lo haría en cualquier lugar. No seré cómplice de lo que está pasando ahora. Es difícil volver a un lugar donde fuiste feliz”, concluyó Sampaoli en ese entonces.

El próximo partido de Universidad de Chile

Los azules regresarán al ruedo ante Coquimbo Unido este sábado 14 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Francisco Rumoroso. Este compromiso será válido por la fecha 7 de la Liga de Primera 2026.

