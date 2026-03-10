El Superclásico no lo salvó: Los cinco condoros que marcaron la salida de Francisco Meneghini de la U

Francisco Meneghini no pasó marzo. Tras la eliminación de la Copa Sudamericana y el último empate ante el “Campanil”, terminaron colmaron la paciencia de Azul Azul. Este martes se confirmó la salida de Paqui de Universidad de Chile.

Pese al triunfo en el Estadio Monumental ante Colo Colo, el DT trasandino no pudo sostener su ciclo en el Romántico Viajero. Lo que quedó en evidencia con el quiebre total con el hincha que coreó en el Estadio Nacional el cántico “Paqui ya se va”.

“No pienso en renunciar”, recalcó el adiestrador al ser consultado por su salida. Sin embargo, nunca recibió respaldo de la dirigencia y le terminó pasando la cuenta.

Es que la petición de los hinchas se hizo realidad este martes. Tras la reunión telemática de Azul Azul se informó su salida del Romántico Viajero. Abrupta decisión pero que estuvo marcada por cinco condoros que cometió el ex ayudante de Jorge Sampaoli y Marcelo Bielsa, y que no pudo revertir.

La última imagen de Francisco Meneghini antes de dejar su cargo como DT en Universidad de Chile

Los cinco condoros de Paqui Meneghini:

La salida de Leandro Fernández

En el comienzo de Francisco Meneghini en Universidad de Chile tuvo una polémica de palabras mayores: La salida de Leandro Fernandez. El delantero trasandino no llenó su paladar y finalmente el DT le informó que no sería considerado.

Lea Fernández fue cortado por Paqui Meneghini

Lo que provocó la molestia de los hinchas y del propio Lea que alertó el primer quiebre entre el DT y la dirigencia. “Hablé con Manuel (Mayo) y con (Michael) Clark y me dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión del entrenador, que ellos querían que yo continúe, pero es cien por ciento futbolístico”, apuntó Fernández.

Refuerzos irregulares

Ante la salida de jugadores como el mencionado Leandro Fernández, Lucas Di Yorio y Rodrigo Contreras, se apostó por la renovación total en el ataque. Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas llegaron en el mercado de fichajes. Sin embargo, hasta la fecha solo “Turboman” ha respondido en cancha.

Rivero llegó por petición de Meneghini, pero las lesiones han impedido que sera titular

Lucero comenzó con una expulsión ante Audax y Rivero sufre de una sinovitis que lo tiene alejado de las canchas y hasta con la opción de ser operado. Otro caso es Lucas Romero que llegó desde Paraguay pero que nunca logró ganarse un puesto con Paqui, pese a que le dio el visto bueno.

Eliminado de Copa Sudamericana

El único triunfo de Francisco Meneghini fue ante Colo Colo y en el Estadio Monumental. Lo que en palabras del DT marcó un antes y un después en el equipo. Sin embargo, no pudo sostener el buen rendimiento y fue eliminado a los días después ante Palestino. Caída que lo dejó fuera de Copa Sudamericana en una de las peores presentaciones de la U bajo su mandato.

División con el plantel

Más allá que el equipo siempre lo respaldó, en la interna comenzó a existir bastante ruido sobre el cometido de Francisco Meneghini. Las primeras decisiones que marcaron división tuvo relación a los partidos amistosos que designó en días libres. Incuso post encuentros por la Liga de Primera. También se sumó la conversación de Matías Zaldivia con Ramón Fernández, donde el “canterano” apuntó a que los diversos cambios del DT marearon al equipo.

El quiebre definitivo con el hincha de la U

La gota que rebalsó el vaso se registró este lunes 9 de marzo en el empate entre Universidad de Chile y el “Campanil”. El resultado no gustó al hincha que cantó en el Estadio Nacional el “Paqui ya se va”. Con solo un 33% de rendimiento, los bullangueros le soltaron la mano y en Azul Azul decidieron tomar cartas en el asunto para enmendar la temporada. Por lo que así se termina el segundo ciclo más corto, superando solo a Salvador Capitano.