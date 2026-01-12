A siete días de haberse comunicado la noticia por parte del propio Francisco Meneghini, el delantero Leandro Fernández fue oficializado por U de Chile como ex jugador del club. Con un tibio comunicado el equipo confirmó lo que ya se sabía.

Si bien todo explotó el pasado miércoles, desde el equipo azul no habían hablado públicamente sobre el tema. Es más, Fernández enfrentó los medios y dejó en claro que quería seguir, pero no hubo respuesta desde el CDA.

Y mientras el jugador ya tiene todo acordado para ser refuerzo de Argentinos Juniors, desde la U lanzaron un comunicado con el adiós oficial del Lea. Eso sí, el escrito explica brevemente su partida, así como la de otros jugadores.

Así fue la despedida de U de Chile a Leandro Fernández

A una semana de haberle dado la noticia, U de Chile informó oficialmente la salida de Leandro Fernández. Bajo una nota titulada “Comunicado: Salidas del Primer Equipo masculino”, el equipo notificó a los hinchas.

Fernández y su terrible ciclo el último año de azul /Photosport

“Considerando la finalización de la temporada y pensando en la planificación del 2026, el Club Universidad de Chile informa las salidas confirmadas de los siguientes jugadores de nuestro Primer Equipo”, partió diciendo el canal oficial del club.

Fue ahí donde nombraron a Leandro Fernández, apelando a que “se acordó el término anticipado de su vinculo contractual con el Club, dando fin a una etapa de tres años formando parte del Primer Equipo”.

“El delantero, que se unió al equipo a inicios de la temporada 2023, disputó 100 partidos con la U, marcando 33 goles y ganando dos títulos (Copa Chile 2024 – Supercopa 2025)”, cerró el escrito.

Ahí también figuran en el comunicado las salidas de Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra, Lucas Di Yorio e Ignacio Tapia. Junto a ellos, un mensaje generalizado acompaña el adiós.

“Agradecemos la entrega, profesionalismo y compromiso demostrado por los jugadores. A su vez, le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros deportivos y personales”, cerró el equipo azul.