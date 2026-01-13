Una importante campaña se ha iniciado entre los hinchas de Universidad de Chile para ir en ayuda de uno de los históricos que pasó por el club, quien ahora necesita de una mano: Cristián Castañeda.
Si hace un tiempo el ex defensor de los azules puso a la venta una de sus camisetas utilizadas en el Mundial Francia 1998, ahora se suman más ayudas para su nieto Facundo de tan solo 3 años.
Según explican en el sitio de los Socios Corfuch, “el 30 de enero viaja a Puebla, México, para someterse a una cirugía intestinal que necesita para mejorar su calidad de vida debido a su diagnóstico de Enfermedad de Hirschsprung”.
Por lo mismo se han iniciado campañas para ir en ayuda del pequeño de sangre azul, de manera que se pueda aportar en su recuperación y para un granito de arena para la familia.
El nieto de Cristián Castañeda espera por los azules.
ver también
Cristián Castañeda remata la camiseta de la Roja en el Mundial de Francia 1998 por una operación
¿Cómo ayudar a Cristián Castañeda y su nieto?
Es en la cuenta en Instagram de @facuxmexico donde se lleva adelante una rifa que promete tener impresionantes premios, para ayudar al histórico Cristián Castañeda.
“Puedes comprar tu número por $2.000 y participar por una camiseta original de Charles Aránguiz, firmada por él y utilizada en la Copa Sudamericana 2025”, explican.
El sorteo se realizará el 29 de enero, mediante una transmisión en vivo en la misma cuenta detallada, donde se invita a todos los bullangueros para ir en ayuda.
ver también
Cristián Castañeda abre su corazón y cuenta detalles del remate de su camiseta de La Roja que ocupó en Francia 98