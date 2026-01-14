Colo Colo suma tres refuerzos en el mercado de fichajes y va por más. Después de las llegadas de Matías Fernández, Joaquín Sosa y Javier Méndez, los albos cierran la línea defensiva y miran hacia el ataque.

El próximo puesto a definir es el 9. Este martes no hubo noticias sobre la llegada del centrodelantero, pese a las informaciones de que Damián Pizarro y Maximiliano Romero estaban cerca, y el tema quedó pendiente.

“Primero el jugador nos tiene que convencer desde lo técnico, después pasamos a los temas contractuales y económicos. Estamos en esa etapa de análisis. Damián es un delantero que fue ofrecido, pero hay tres o cuatro nombres más que estamos evaluando“, dijo Aníbal Mosa.

¿Y cuándo podría haber noticias? Desde Radio Cooperativa confirmaron que Blanco y Negro programó una nueva reunión para este viernes 16 de enero por la tarde, en donde se definirá el 9 que llegará al Cacique.

Colo Colo sigue buscando un 9

Para entonces, Colo Colo ya estará en Uruguay para disputar la Serie Río de La Plata. Los albos partieron este miércoles 14 a Montevideo y juegan este jueves 15 contra Olimpia en su estreno en el torneo.

Luego, los albos enfrentarán a Alianza Lima (domingo 18) y Peñarol (miércoles 21). Después de eso vendrá el regreso al país, donde esperan jugar la Noche Alba (25 de enero) antes del inicio de la Liga de Primera (1 de febrero).