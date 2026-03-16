Chile ya tiene todo listo para lo que será su participación en la FIFA Series. Este lunes la Roja dio a conocer la nómina de Nicolás Córdova para los amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda a fin de mes.

El Equipo de Todos tendrá dos partidos para seguir probando variantes de cara a los próximos desafíos. Y entre los convocados hay varias sorpresas, tanto con llamados como con ausentes, siendo Diego Ulloa de Colo Colo el gran tapado del DT interino de nuestro país.

Aunque eso no es lo único. Erick Pulgar, uno de los jugadores más importantes que tiene la Roja en el extranjero, nuevamente no fue citado. Nicolás Córdova tendrá que dar las explicaciones del caso, ya que antes aseguró que no lo tomó en cuenta por estar peleando títulos en Brasil.

Chile tiene nómina con un tapado desde Colo Colo

La selección chilena dio a conocer la nómina de jugadores para los amistosos de la FIFA Series ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. Nicolás Córdova da la sorpresa y suma a figuras que no estaban en el radar de nadie.

Diego Ulloa se transforma en la gran sorpresa en la nómina de Chile. Foto: Photosport.

En el arco, el técnico interino apuesta por los mismos que jugaron la última fecha contra Rusia y Perú. Es decir, Lawrence Vigouroux de Swansea, Thomas Gillier del Monteral y Sebastián Mella de Huachipato fueron los elegidos, dejando al margen a Brayan Cortés a pesar de estar jugando en Argentina.

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En la defensa, Nicolás Córdova da que hablar con las caras nuevas que quiere para el proceso. Nombres como Felipe Faúndez de O’Higgins y Diego Ulloa de Colo Colo son parte de las grandes sorpresas que tiene la nómina de Chile.

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En el mediocampo, además de ya fijos como Vicente Pizarro y Felipe Loyola, irrumpe Felipe Ogaz de O’Higgins. Lautaro Millán e Ignacio Saavedra vuelven a recibir el respaldo del DT, aunque con la polémica ausencia de Erick Pulgar como lo más llamativo.

Finalmente está la delantera, donde hay sólo un jugador que milita en el fútbol chileno: Benjamín Chandía de Coquimbo Unido. El resto, con Ben Brereton, Darío Osorio y Lucas Cepeda a la cabeza, juegan todos en el extranjero.

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Así, Chile ya tiene nómina definida para los amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda por la FIFA Series. La Roja tiene varias novedades a prueba y espera encontrar variantes de cara a un proceso que debe ser exitoso como sea después de años de fracasos.

Esta es la nómina de Chile para los amistosos contra Cabo Verde y Nueva Zelanda

Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea, ING), Thomas Gillier (Monteral, CAN) y Sebastián Mella (Huachipato).

(Swansea, ING), (Monteral, CAN) y (Huachipato). Defensas: Felipe Faúndez (O’Higgins), Fabián Hormazábal (U. de Chile), Benjamín Kuscevic (Toronto FC, CAN), Iván Román (Atlético Mineiro, BRA), Ian Garguez (Palestino), Guillermo Maripán (Torino, ITA), Igor Lichnovsky (Karagumruk, TUR), Gabriel Suazo (Sevilla, ESP) y Diego Ulloa (Colo Colo).

(O’Higgins), (U. de Chile), (Toronto FC, CAN), (Atlético Mineiro, BRA), (Palestino), (Torino, ITA), (Karagumruk, TUR), (Sevilla, ESP) y (Colo Colo). Mediocampistas: Ignacio Saavedra (Rubin Kazán, RUS), Rodrigo Echeverría (León, MEX), Felipe Ogaz (O’Higgins), Vicente Pizarro (Rosario Central, AG), Felipe Loyola (Pisa, ITA), Javier Altamirano (U. de Chile) y Lautaro Millán (Independiente).

(Rubin Kazán, RUS), (León, MEX), (O’Higgins), (Rosario Central, AG), (Pisa, ITA), (U. de Chile) y (Independiente). Delanteros: Darío Osorio (Midtjylland, DIN), Maximiliano Gutiérrez (Independiente, ARG), Gonzalo Tapia (Sao Paulo, BRA), Ben Brereton (Derby County, ING), Alexander Aravena (Portland Timbers, USA), Lucas Cepeda (Elche, ESP) y Benjamín Chandía (Coquimbo Unido).

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En resumen, la nómina de Chile es con…

Apuesta por la renovación y sorpresas locales: Nicolás Córdova sacudió la lista para la FIFA Series con llamados inesperados. El gran “tapado” es el defensor de Colo Colo, Diego Ulloa , quien se suma a otras caras nuevas como Felipe Faúndez y Felipe Ogaz (ambos de O’Higgins), consolidando la intención del DT interino de ampliar la base de jugadores proyectables.

Nicolás Córdova sacudió la lista para la FIFA Series con llamados inesperados. El gran “tapado” es el defensor de Colo Colo, , quien se suma a otras caras nuevas como y (ambos de O’Higgins), consolidando la intención del DT interino de ampliar la base de jugadores proyectables. Ausencias de peso en el arco y mediocampo: La lista destaca por omisiones polémicas. Brayan Cortés quedó fuera pese a su presente en Argentina, dándole paso a Vigouroux, Gillier y Mella. Sin embargo, lo más llamativo es la nueva ausencia de Erick Pulgar , pilar en el extranjero que vuelve a quedar al margen sin una explicación clara tras haber sido reservado anteriormente por sus compromisos en Brasil.

La lista destaca por omisiones polémicas. quedó fuera pese a su presente en Argentina, dándole paso a Vigouroux, Gillier y Mella. Sin embargo, lo más llamativo es la nueva ausencia de , pilar en el extranjero que vuelve a quedar al margen sin una explicación clara tras haber sido reservado anteriormente por sus compromisos en Brasil. Legión extranjera lidera el ataque: En la delantera, el cuerpo técnico mantiene su confianza en los jugadores que militan en Europa. Ben Brereton, Darío Osorio y Lucas Cepeda encabezan la ofensiva, siendo Benjamín Chandía (Coquimbo Unido) el único representante del medio local que logró hacerse un lugar en el ataque para los duelos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

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