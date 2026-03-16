La selección chilena vuelve a la acción en este mes de marzo. La Roja, dirigida nuevamente por Nicolás Córdova, disputará dos nuevos amistosos internacionales tras los partidos jugados en noviembre pasado frente a las selecciones de Rusia y Perú.

Ahora, el combinado nacional participará del formato FIFA Series, competición impulsada por la FIFA para que selecciones de distintas confederaciones se enfrenten durante las fechas FIFA. En esta oportunidad, Chile se medirá ante Cabo Verde y Nueva Zelanda, ambos encuentros a disputarse en territorio oceánico.

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Serán dos duelos importantes para el cuerpo técnico encabezado por Córdova, que busca seguir probando variantes y consolidar una base de jugadores pensando en los próximos desafíos del equipo nacional, donde además se esperan algunas sorpresas en la conformación del plantel.

Atención, porque estos partidos tendrán horarios poco amigables para los hinchas en Chile, debido a la importante diferencia horaria con Nueva Zelanda, país anfitrión de estos encuentros.

¿Dónde ver a La Roja vs. Cabo Verde y Nueva Zelanda?

Si bien MEGA tendrá los derechos de TV de cara al Mundial 2030, los partidos de Chile ante Cabo Verde y Nueva Zelanda se podrán ver por televisión abierta y completamente GRATIS a través de CHV , canal que mantendrá la transmisión de los encuentros rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

CHV

Digital:

11.1

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

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Adicionalmente, también estarán disponibles vía streaming en las plataformas digitales del canal: app MiCHV, transmisión online de CHV.cl o mediante el canal de YouTube de CHV.

Además, se espera que estos partidos cuenten con transmisión vía ESPN y Disney+ Premium. De esta manera, los hinchas podrán seguir el regreso de la selección chilena en esta nueva fecha FIFA a través de distintas plataformas.

¿Cuándo juega Chile en marzo?

La Roja viajará hasta Auckland, en Nueva Zelanda, donde disputará ambos compromisos en el Eden Park, uno de los estadios más importantes del país oceánico.

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Los horarios confirmados de los encuentros son los siguientes:

Chile vs. Cabo Verde: viernes 27 de marzo a las 00:00 horas de Chile .

viernes 27 de marzo a las . Chile vs. Nueva Zelanda: lunes 30 de marzo a las 03:15 horas de Chile.

En resumen

Chile enfrentará a Cabo Verde y Nueva Zelanda en el marco del FIFA Series durante la fecha FIFA de marzo.

en el marco del durante la fecha FIFA de marzo. Los partidos se podrán ver por CHV, plataformas digitales del canal y eventualmente en ESPN y Disney+ Premium .

. La Roja jugará el 27 de marzo a las 00:00 ante Cabo Verde y el 30 de marzo a las 03:15 frente a Nueva Zelanda.

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