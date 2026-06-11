El Loco, en diálogo con el programa Yo Jugué un Mundial de RedGol, señaló que el rosarino es buena carta para la Roja.

Lo miramos por TV. Este jueves arranca el Mundial de 2026 y por tercera ocasión consecutiva tenemos que activar los planes de las diferentes plataformas y ver el certamen planetario desde un sillón.

La selección chilena se quedó afuera de la Copa del Mundo y ni siquiera tiene entrenador, puesto que la está dirigiendo Nicolás Córdova de forma interina, sin fecha de caducidad en dicho formato.

La Roja está pensando en el proceso de 2030 y para analizar el futuro conversamos con Miguel Ángel Gamboa, quien en el programa Yo Jugué un Mundial de RedGol, dio a conocer a sus dos candidatos para asumir en el equipo nacional.

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Loco Gamboa quiere al Loco Bielsa en la Selección

El Loco Gamboa, que jugó por Chile en el Mundial de España 1982, dio a conocer a su principal candidato para llegar a la Roja y eligió a uno de los “suyos” el Loco Marcelo Bielsa.

El argentino dirigirá por tercera vez en una Copa del Mundo, ya que es el DT de Uruguay, y quiere tener su revancha tras los torneos en los que encabezó a Argentina (2002) y Chile (2010).

“A mí me gustaría que fueran a buscar a Bielsa nuevamente. Como segunda opción no veo mal a Sampaoli (firmó recién en Talleres), pero si me dicen a mí yo iría a buscar a Marcelo Bielsa”, dijo Gamboa.

“Puede quedar libre después del Mundial. Ahora, ninguno se va a encontrar con la calidad de jugadores que tuvieron en las épocas que dirigieron a la Selección. Ese también es el punto. No hay ninguna base”, cerró el zurdo mundialista.

Mientras todo el planeta mira el Mundial 2026, nosotros en nuestro rincón estamos pensando en el de 2030…

En síntesis

El Mundial de 2026 arranca este jueves sin la participación de la selección chilena.

arranca este jueves sin la participación de la selección chilena. El exfutbolista Miguel Ángel Gamboa propuso a Marcelo Bielsa para dirigir a la Roja.

propuso a Marcelo Bielsa para dirigir a la Roja. El entrenador Marcelo Bielsa dirige actualmente a la selección de Uruguay en el Mundial.