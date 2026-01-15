Esteban González no maquilló nada luego de la primera derrota y Miguel Ángel Gamboa se dio cuenta. El técnico asumió un error que, por honestidad o por impulso, suele costar caro cuando el margen es mínimo: planificó la semana con la cabeza puesta en la primera fecha y no anticipó que el siguiente partido llegaba apenas dos días después.

“Revisando ahora, con el ímpetu de que iniciaba el torneo nos enfocamos 100 por ciento en la primera fecha y no nos dimos cuenta de que teníamos un partido en dos días“, soltó el entrenador. Y desde ahí, explicó el resto como un efecto dominó: el plan, la presión alta, la carga física y la necesidad de ajustar a tiempo.

En rigor, jugaron el 11 y el 14 ante los Pumas y los Xolos de Tijuana, de local y visita respectivamente. Sumaron un punto. “El plan de juego va cambiando cuando quieres presionar y ves que los jugadores recién ayer entrenaron por primera vez. Los jugadores no pueden presionar alto si no están físicamente para hacerlo, por eso replegábamos un poco para tratar de salir”, añadió el Chino González.

Evidentemente Esteban González quiso mostrar el fervor y entusiasmo por el debut oficial. (Héctor Vivas/Getty Images).

ver también El baño de realidad a Esteban González por apretado calendario en México: “No nos dimos cuenta de que teníamos partido en…””

La confesión que se vuelve titular

En el fútbol, esa frase tiene doble filo. Por un lado, instala una explicación lógica: sin piernas no existe presión alta. Por otro, abre un flanco brutal: si el cuerpo técnico no vio venir el calendario, ¿quién lo vio? La autocrítica, en el papel, suena sana. En la práctica, muchas veces termina como munición. Sobre todo en esta actividad.

Ahí entra Miguel Ángel Gamboa, voz autorizada por su pasado en México, donde jugó en los Tecos, el América y el Deportivo Neza. En conversación con RedGol, el exdelantero de Universidad de Chile ubicó el episodio en un terreno más palpable: una explicación típica de un entrenador frente a la prensa, con el ingrediente extra de la sinceridad.

Publicidad

Publicidad

Miguel Ángel Gamboa jugó 18 partidos y anotó seis goles en la selección chilena. (Foto: La Roja).

“Pienso que son justificaciones de un técnico a fin de cuentas para declarar a la prensa. Dentro de eso puede caer en esos errores. En México es muy normal que te toquen partidos dos o tres días después. A veces toca jugar viernes y lunes o miércoles y sábado”, afirmó.

Gamboa fue más allá: lo de González no sólo se entiende por calendario. También por cultura competitiva. Para él, el problema no fue tanto el contenido, sino lo que genera cuando se verbaliza con esa transparencia.

Publicidad

Publicidad

“A lo mejor por ser sincero caes en eso. Él dijo lo que realmente pasó y se toma mal. A final de cuentas no olvides que en muchos casos la prensa toma mejor lo malo que lo bueno. Es más llamativo ese cuestionamiento que decir ‘pucha, tiene razón, se equivocó'”, analizó.

ver también “Perdió la brújula”: históricos de la U preocupados por el bajón de Gustavo Álvarez

“Desde el primer día”: la presión como regla

La frase que resume todo, y que sirve como radiografía del contexto, llegó después: “Los extranjeros en México tienen que rendir desde el primer día, todas las semanas o todos los días. O vienen los cuestionamientos”, remarcó Miguel Ángel Gamboa, quien quedó en los registros de las Águilas con 44 goles en 116 partidos. Allí fui escogido como el mejor extremo izquierdo de la Liga MX.

El punto golpea directo a la situación: si un entrenador reconoce que el equipo no estaba para presionar alto y que el calendario lo sorprendió, la lectura externa se vuelve despiadada. Y si el entrenador, además, carga con la etiqueta de “extranjero”, el juicio se acelera. Eso plantea Gamboa.

Publicidad

Publicidad

Esteban González debe afinar detalles para visitar a las Chivas de Guadalajara. (Hector Vivas/Getty Images).

“Allá no son buena gente como en Chile, donde puede pasar un año y no ocurre nada… Si no andas en 10 partidos arriba del 50 o 60 por ciento empiezas a tener problemas”, agregó.

ver también Ícono chileno en México le deja una millonaria alerta a Esteban González: “Querétaro estaba abandonado, pero…”

Querétaro, un escenario incómodo para Esteban González

En su argumento, Gamboa puso un foco especial en el entorno: Querétaro. Para él, no es una plaza que regale puntos ni un lugar donde el técnico sienta el respaldo automático de la localía.

Publicidad

Publicidad

“Sobre todo Querétaro, que es una plaza muy complicada. Es una zona compleja para ser local. No eres cien por ciento local… No es una plaza donde tienes los puntos asegurados como técnico“, cerró.

Así va el Querétaro en la tabla de la Liga MX 26

Después de dos partidos, con un empate y una derrota, el Querétaro está en la parte baja de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga MX.

Publicidad