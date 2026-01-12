Un importante club de México tuvo un debut amargo ante el Querétaro que dirige Esteban González. Luego de conducir a Coquimbo Unido a un histórico título de la primera división en Chile, el Chino emprendió rumbo a los Gallos Blancos de la máxima categoría azteca.

Y en su estreno por el Torneo Clausura de la Liga MX, el equipo del DT chileno sumó un sorpresivo empate 1-1 ante los Pumas de la UNAM. En ese contexto, surgieron varios elogios tras esta paridad como visitante frente al equipo adiestrado por Efraín Juárez.

Los Pumas salieron bajo una rechifla con esta paridad. “Está en el papel con un equipo más modesto en una cancha difícil. Es un muy buen resultado para Esteban González en su debut”, manifestó Fabián Estay, quien desde suelo mexicano contestó el llamado de RedGol.

Esteban González en su debut como DT del Querétaro ante los Pumas. (Héctor Vivas/Getty Images).

“Empatar a 1 en un reducto difícil ante un rival duro. Que tenga a Keylor Navas significa que es de un poder económico diferente. Pumas es una de las mejores canteras, trabaja muy bien los cadetes”, expuso Estay, quien apuntó al golero costarricense mundialista y tricampeón de la Champions League para marcar la diferencia entre las plantillas.

Agregó que “lo dijo el DT rival, es un Querétaro desconocido. Ahí está la mano de Esteban, que comienza con el pie derecho”. Así las cosas, el otrora enganche del Toluca y el América levantó el pulgar para el Chino, quien da sus primeros pasos como DT en el extranjero. En Chile había dirigido a los Piratas y también a Deportes Concepción.

Publicidad

Publicidad

ver también Ícono chileno en México le deja una millonaria alerta a Esteban González: “Querétaro estaba abandonado, pero…”

Fabián Estay aplaude el debut de Esteban González en Querétaro de México

Fabián Estay sabe que el estreno de Esteban González en el Querétaro de México se vislumbraba complicado. Como una derrota segura. “Se ve diferente. El plantel cambió”, expuso el talentoso volante devenido en comentarista deportivo que hoy en día trabaja para Fox Sports México.

Esteban González en una posición que se le vio mucho en Coquimbo Unido. (Hector Vivas/Getty Images).

“Querétaro era un equipo de segundo orden en el Grupo Caliente, donde está Xolos. Cambiaba constantemente y ahora hay una estructura diferente. La compró gente de Estados Unidos en 120 millones de dólares. Si tuvieron eso para pagar una franquicia, tienen la capacidad de reforzarse”, fue la cuantiosa referencia que dejó el Fabi en su charla con nuestro querido Paulo Flores.

Publicidad

Publicidad

Tuvo más para felicitar al Chino González. “Tienen hasta la fecha 7 para contratar jugadores extranjeros para darle realce a Querétaro. Por eso se la jugaron por Esteban, fue campeón indiscutido con muchísima diferencia sobre los grandes chilenos. Fue un empate sorpresivo”, cantó Estay.

“Querétaro normalmente pierde afuera. Los Pumas quedaron en deuda y la idea de todo el mundo era que Querétaro iba a perder. Por el debut, el horario, el plantel. Se comienza bien, aunque tendrá que hacerlo mejor para clasificar a una liguilla”, fue el desafiante mensaje del mundialista chileno en Francia 98, quien también dio cuenta de un acápite reglamentario.

Algo que no le pareció nada bien. “El torneo será más corto y los seleccionados mundialistas no jugarán la liguilla. Pero los que tengan más de dos podrán usar 9 extranjeros, una muy mala decisión”, aseguró Estay. El tiempo dirá cómo termina este periplo del Chino González. Pero comenzó positivamente.

Publicidad

Publicidad

ver también Chino González parte como avión en Querétaro: gana los tres partidos de pretemporada

Revisa el empate del Querétaro en la vista a los Pumas de la UNAM

Así va el Querétaro en la tabla del Torneo Clausura en la Liga MX

Querétaro comenzó con una igualdad su participación en el Torneo Clausura de la Liga MX y así quedó en la tabla.

Publicidad